Gli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore/ Pechino Express, Critiche a Le Attiviste

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Gli Italo Americani contro Le Attiviste: perchè?

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Gli Italo Americani, sono tra le coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express 2023, il reality game di successo condotto da Costantino della Gherardesca. La coppia durante la terza tappa si è fatta notare particolarmente quando Le Attiviste, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio vincitrice della puntata, hanno dovuto decidere chi eliminare tra Gli Istruiti e Gli Avvocati. La scelta de Le Attiviste di salvare Gli Avvocati non è stata apprezzata dalla coppia de Gli Italo Americani che nutrono una grande simpatia verso di loro.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

“I giovani di oggi non capiscono un ca***” – ha detto Belfiore degli Italo Americani. Anche Federica Pellegrini de I Novelli Sposi ha detto: “noi avremmo scelto di eliminare i più forti”. Anche il popolo dei social e del web si è scatenato contro Le Attiviste per la loro scelta di eliminare dal gioco gli Istruiti, tra le coppie più simpatiche e divertenti di questo Pechino Express.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, grande complicità tra Gli Italo Americani di Pechino Express 2023

Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono tra le coppie più affiatate di Pechino Express 2023. Ridono, scherzano e non si prendono mai troppo sul serio e hanno quasi sempre la battuta pronta. Proprio l’ex batterista e ora chef di professione a New York, Andrea Belfiore ha precisato: “Pechino? Per me è perfetto. Viaggerei il mondo con Joe perché rispettiamo i nostri spazi, siamo un pò in simbiosi”. Anche l’ex giudice di Masterchef ha confessato: “io ho un difetto, la mattina quando mi sveglio, dopo la doccia, sto nudo alla finestra e faccio un pò di streching nudo. Lui mi fa la foto la cu*o e la manda ai miei amici in giro per il mondo”.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

Parole che Belfiore non smentisce affatto, anzi ha precisato: “ho una cartella di foto che sono solamente i cu*i di Joe”. Ad unirli è sicuramente l’amore e la grande passione per il cibo con Belfiore che ha rivelato: “sono quello che spende più di tutti perché lui non fa sconti. Ha costruito ristoranti che hanno una longevità assurda e ogni anno prendono Stelle Michelin”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA