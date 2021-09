GLI UOMINI D’ORO/ Su Rai 2 il film con una storia divisa in tre capitoli

La storia de Gli uomini d’oro si divide in tre capitoli, il playboy, il lupo, il cacciatore ed è ispirata ad una rapina realmente avvenuta presso le Poste di Torino.

L’appellativo Gli uomini d’oro è quello che realmente fu affidato agli autori della rapina. Dalla vicenda è stato tratto anche un libro scritto da Bruno Gambarotta, il quale mette i evidenza l’assurdità di tale fatto. Delle persone apparentemente innocue, dei dilettanti allo sbaraglio, sono riusciti a mettere in piedi un atto criminale senza un vero e proprio piano, grazie solo ad una serie di colpi di fortuna. Secondo la critica, il regista non riesce nell’intento di trasformare una commedia in un noir, in quanto manca di spunti e gli attori non appaino sempre a loro agio. Ne viene fuori, un prodotto scarno e a tratti esagerato, che non ha convinto molto nemmeno il pubblico del cinema. I nomi dei protagonisti sono quelli reali di alcuni giocatori del Torino e della Juventus degli anni 80.

Gli uomini d’oro, diretto da Vincenzo Alfieri

Gli uomini d’oro è un film del 2019 che andrà in onda oggi, 16 settembre, su Rai 2 a partire dalle 21,30. La storia è liberamente tratta da un fatto realmente accaduto a Torino nel 1996. Il genere è quello noir, drammatico, thriller. La regia è di Vincenzo Alfieri che ne ha curato anche il montaggio, il cast comprende gli attori Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Matilde Giolo, Gianmarco Tognazzi. Edoardo Leo è sicuramente sugli scudi, in grado di farsi ammirare per la sua profonda intelligenza nella gestione dell’inquadratura.

Gli uomini d’oro, la trama

La storia narrata in Gli uomini d’oro si svolge a Torino dove vive Luigi che sogna di andare in pensione e godersi la vita trasferendosi in Costa Rica. Nel contempo, continua a lavorare come impiegato postale, dichiarandosi disposto a tutto pur di ottenere il suo scopo. Le sue passioni sono il lusso sfrenato e le donne, grazie alle quali riesce a gestire meglio il tempo in attesa di realizzare il suo sogno. L’occasione gli si presenta quasi tutti i giorni, infatti, Luigi guida un furgone portavalori e la tentazione di trasformarsi in un criminale qualsiasi è tanta. Decide così di attuare un piano a regola d’arte coinvolgendo alcuni suoi amici e colleghi, cercando di convincerli promettendo loro di cambiare la loro monotona esistenza. Un colpo così ben studiato e ambizioso fa gola a chiunque e tutti vorrebbero solo impossessarsi dei soldi senza dividerli con nessuno. L’avidità e l’ambizione sfrenata di ogni componente della banda, trasforma questa impresa semplice in un gioco pericoloso.

Video, il trailer del film “Gli uomini d’oro”

