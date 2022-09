Globe Theatre, crollo teatro a Roma/ Ultime notizie, feriti studenti e prof: “Incubo”

Terrore a Roma per il crollo verificatosi nel Globe Theatre e nel quale almeno dodici persone tra studenti e professori sono rimaste ferite per il cedimento di una scala, avvenuto in seguito a uno spettacolo per scolaresche. Stando a quanto riportato da “Rai News”, alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni, come ha confermato anche il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, giunto in loco per un sopralluogo: “Le persone ricoverate in questo momento sono 12, sette ragazzi e cinque accompagnatori. Non ci sono feriti gravi”.

In seguito a quanto verificatosi presso il Gigi Proietti Globe Theatre, il primo cittadino in conferenza stampa in Campidoglio ha chiarito: “Bisogna capire cosa è successo perché il commissario, che ha la proprietà della struttura, anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest’estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione. Insieme ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile accerteremo le ragioni del crollo. Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”.

GLOBE THEATRE ROMA, CROLLO DURANTE SPETTACOLO: IL RACCONTO DEGLI STUDENTI

Sotto choc gli studenti che sono rimasti coinvolti o hanno visto i loro compagni rimanere coinvolti nel crollo del Globe Theatre di Roma: “Stavamo scendendo le scale dopo lo spettacolo e abbiamo sentito le urla, perché la scala di legno è crollata sotto i piedi dei nostri compagni. Io ho visto crollare tutto, è stata una frazione di secondo. Lo spavento è stato grandissimo. Molti di noi sono ancora spaventati”, ha detto all’agenzia di stampa giornalistica AGI una 16enne alunna della scuola “Saffo” di Roseto degli Abruzzi.

Un altro alunno ha dichiarato: “Era la prima gita dopo due anni fermi a causa del Covid. È stato un incubo, penso che non partirò più in vita mia: ho avuto paura di morire”. Una vicenda che lascerà indubbiamente strascichi anche di natura psicologica e che dovrà essere approfondita in ogni suo aspetto, come ha apertamente affermato il sindaco Gualtieri.











