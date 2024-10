Gloria Bellicchi è la moglie dell’attore Giampaolo Morelli che sarà protagonista come ospite nella trasmissione Verissimo sabato 5 Settembre 2024. Gloria è un’attrice ed ex modella salita all’onore delle cronache nazionali grazie alla vittoria di Miss Italia nel 1998, all’età di 19 anni. Ma andiamo a conoscere meglio Gloria e scoprire realmente chi è.

Gloria Bellicchi nasce a Parma il 2 Febbraio 1979. Dopo questo successo Gloria inizia la carriera di modella e comincia a lavorare con un’agenzia di moda che la porta a viaggiare e girare sulle migliori passerelle italiane e straniere. Non solo moda in quanto Gloria ha continuato gli studi e si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano. Moda, scuola e cinema con la ragazza che ha debuttato nella serie Tv ‘In crociera’ nel 2010.

Proprio a lavoro Gloria ha conosciuto Giampaolo e li è scoccata la classica scintilla, i due si sono conosciuti e in pochi mesi si sono sposati. La coppia ha due figli: Gianmarco di 11 anni e Piermaria di 8 anni. Una famiglia più unita che mai che vive a Roma; sia Giampaolo che Gloria sono molto riservati e tendono a dire poco o nulla della propria vita privata.

Gloria Bellicchi e i dettagli sulla sua vita

Gloria Bellicchi ha conosciuto Giampaolo Morelli sul set dell’Ispettore Coliandro, per i due è stato un colpo di fulmine e da quel momento hanno creato passo dopo passo la propria famiglia. Prima di Morelli, Gloria è stata sposata con l’avvocato Andrea Prosperi, venuto a mancare due anni fa per un incidente stradale a 48 anni, uno scontro tra il suo scooter e un auto che lo travolse.

I due hanno svelato che inizialmente erano impegnati e solo successivamente hanno potuto manifestare il proprio amore. In un’intervista Giampaolo ha chiarito che l’amore di Gloria è stato fondamentale per lui in un momento difficile della sua carriera lavorativa, con lei che gli ha fatto letteralmente perdere la testa.

Come il marito anche Gloria è riuscita a caratterizzarsi in maniera polivalente, lavorando su più ruoli e non solo in moda e cinema. La donna si è specializzata nel 2021 in un Master di Marketing e Comunicazione, tiene una rubrica di viaggi sul mensile Ragazza Moderna e scrive anche su un importante mensile come People Magazine. Ha fondato l’associazione culturale Sursum Corda, un’associazione che promuove e valorizza il ruolo della donna nel mondo.