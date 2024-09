Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (in arte Adua del Vesco) saranno due degli ospiti della trasmissione Verissimo nella puntata che andrà in onda Domenica 29 Settembre 2024. Andrea Zenga è il figlio di Walter Zenga, ex calciatore di Inter e Sampdoria e della Nazionale italiana. La coppia si è conosciuta durante il Grande Fratello Vip e non si sono più separati. I due hanno recentemente annunciato la notizia della nascita della famiglia Camila.

Andrea Zenga è un personal trainer che si è affacciato al mondo dello spettacolo nel 2018 quando partecipò a Temptation Island con la fidanzata di allora Alessandra Sgolastra. I due si lasciarono e lui qualche anno dopo partecipò al Grande Fratello dove conobbe Rosalia. Grande tifoso dell’Inter Andrea ha provato a intraprendere la carriera del padre e ha giocato come portiere prima nella Sambenedettese e poi nel Trento fino al trasferimento all’Osimana. Poi un infortunio che mise fine in maniera sfortunata alla sua carriera.

Da qui Andrea decise di intraprendere il mondo prima della moda e poi del personal training che ha dato una svolta alla sua vita. Il Grande Fratello Vip ha completato l’opera in primis perchè gli ha regalato l’amore con Rosalinda e poi perchè gli ha regalato ulteriore fama, Andrea ha accumulato oltre mezzo milione di follower su Instagram. Oltre a ciò partecipa come ospite a Sportitalia nel ruolo di opinionista. Ma vediamo invece anche ulteriori informazioni su Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò è stata conosciuta per anni nel mondo della tv con il nome di Adua Del Vesco, ma dopo il Grande Fratello Vip ha deciso di tornare alle origini e farsi chiamare con il suo vero nome. Una vita legata al mondo dello spettacolo e Rosalinda lasciò la sua Sicilia per trasferirsi a Roma e recitare teatro a soli 16 anni.

Rosalinda Cannavò ha recitato in fiction come L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e La Vergogna e Furore e agli inizi della sua carriera ebbe un grande successo. Poi il periodo buio con l’attrice che cominciò la lotta con l’anoressia e poi la depressione, e visse momenti davvero difficili. Il Grande Fratello le ha regalato l’amore e il ritorno al sorriso con la coppia Cannavò – Zenga che non si sono più separati.

Domenica a Verissimo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga parleranno anche di questo e dell’amore per la piccola Camila, nata pochi giorni fa. Un periodo buio anni fa per entrambi e la felicità che si è palesata negli ultimi tempi e non è più andata via. La coppia si mostra ora felice sui social e in alcune apparizioni tv, appaiono radiosi e chissà che anche Rosalinda non possa presto ricominciare nella sua carriera di attrice.