Gloria Bellicchi, fidanzata Giampaolo Morelli/ “Pensiamo che le cose vengano…”

Il mondo dello spettacolo ha unito Gloria Bellicchi al fidanzato Giampaolo Morelli. Lei è stata Miss Italia ’98 e condivide la sua vita con il simpatico attore da ormai dieci anni. Una relazione lunga e solida, come dimostra la nascita dei due figli Gianmarco (2013) e Piermaria (2016). Mentre Morelli è conosciuto dagli italiani perchè protagonista de L’Ispettore Coliandro, di Gloria si sa davvero molto poco. Anche se a sua volta ha lavorato in tv, dopo aver lasciato il mondo della moda e delle passerelle. Per esempio negli anni 2000 è stata al fianco di Denny Mendez per Scherzi a parte, l’edizione guidata da Simona Ventura e Marco Columbro. Poi nel 2003 ha iniziato a lavorare nel programma Pianeta mare, lasciando la scena solo cinque anni più tardi. Della Bellicchi sappiamo inoltre che è originaria di Parma, che è nata nel febbraio del ’79 e che preferisce non avere profili social. Compare però spesso su quelli di Giampaolo, che oltre al suo lavoro condivide anche scatti di famiglia. Uno degli ultimi risale allo scorso ottobre, quando l’allegra famigliola ha deciso di fare una piccola gita al parco giochi, a ridosso di Halloween. Clicca qui per guardare la foto di Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli.

Gloria Bellicchi, fidanzata Giampaolo Morelli: la riservatezza come cavallo di battaglia

Gloria Bellicchi, fidanzata Giampaolo Morelli, ha sempre fatto della sua riservatezza un cavallo di battaglia, anche se in passato i riflettori si sono accesi spesso sulla sua persona. L’ex Miss Italia infatti ha sfilato per diversi brand internazionali, poi è diventata attrice di fiction ed infine è sbarcata in tv come conduttrice. Lavori che ha affiancato ad una laurea e due master, oltre che alla creazione di una famiglia con il fidanzato Giampaolo Morelli. In occasione della nascita del primogenito Gianmarco, Gloria ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair rivelando la sua vita da mamma. “Abbiamo lavorato fino all’ultimo e comunque siamo dell’idea che le cose vengano da sole”, ha detto riguardo al fatto di non aver preparato una cameretta per il piccolo. “Non siamo di quelli che organizzano tutto con grande anticipo. Avevamo preparato solo le cose essenziali“, ha aggiunto. In base a quanto dichiarato tempo dopo da Morelli a Io Donna, sappiamo invece che lui e Gloria si sono conosciuti sul set, in un periodo in cui entrambi avevano il cuore impegnato. “Ci siamo rivisti due anni dopo, nel frattempo eravamo tornati single“, ha dichiarato, “ci siamo innamorati”.

