Gloria Bellicchi, fidanzata Giampaolo Morelli/ “Una donna fenomenale a cui affidarmi”

Gloria Bellicchi è il centro dell’universo femminile del compagno Giampaolo Morelli. I due stanno insieme da diversi anni e hanno già allargato la famiglia grazie alla nascita di Gianmarco (2013) e Piermaria (2016). Una coppia affiatata, piena d’amore: lo si intuisce dalle varie dichiarazioni pubbliche fatte da Morelli in questi ultimi anni. “E’ bravissima, un donna fenomenale, cui affidarmi e affidare i nostri bambini”, ha detto tempo fa l’attore a Nuovo TV. Di Gloria però non sappiamo molto. A parte qualche scatto familiare pubblicato sui social di lui, l’ex Miss Italia ’98 non compare così tanto sui social. Sappiamo però che la famiglia è tutto per entrambi, tanto che fanno spesso gite con i bambini, visitano i parco giochi, si travestono tutti per Halloween. “Assentandomi spesso per lavoro accuso molto la distanza”, ha detto ancora l’attore, “ma appena torno recupero il tempo perso con i miei due figli meravigliosi“. In merito al loro primo incontro, l’artista ha rilasciato qualche dettaglio in quello stesso periodo a Domenica In: “Ci siamo incontrati sul set, ma eravamo impegnati. Ci siamo ribeccati dopo un paio di anni. ‘Sono libero e tu?’, ‘Pure io’. Da cosa nasce cosa. Era il periodo in cui le cose potevano non essere favolose, perché avevano chiuso Coliandro e avevo un po’ di amarezza“. Gloria infatti ha un matrimonio alle spalle, naufragato proprio nel periodo in cui ha conosciuto il suo futuro compagno.

Gloria Bellicchi, fidanzata Giampaolo Morelli: 11 anni di vita insieme

Undici anni di vita insieme: Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli sono ormai una realtà solida in grado di resistere alle intemperie. “Mi sento a mio agio come papà, è una dimensione che mi appartiene, anche se a casa ci sto e non ci sto”, ha dichiarato di recente a Io Donna, “Gloria è sicuramente più presente e i bambini piccoli in genere sono attaccati alla mamma. Ma aspetto, so che presto arriverà il mio momento”. A differenza di quanto si può pensare, Morelli sa essere ironico così come romantico e galante nel suo rapporto privato. Qualche tempo fa infatti la coppia è stata paparazzata dai giornali di gossip durante una passeggiata a Roma. In quell’occasione, l’artista ha preso prima la mano di Gloria per baciarla, poi un bacio sulle labbra. Oggi, domenica 26 aprile 2020, Giampaolo Morelli sarà ospite di Da noi… a Ruota Libera. Al suo fianco non ci sarà la compagna, anche se ovviamente i due vivono insieme nella Capitale. Anche se Gloria ha sempre amato girare il mondo, visitare ogni Paese e le cittadine di tutti i continenti. Merito anche di Pianeta Mare, che diversi anni fa le ha dato la possibilità di girovagare nel globo per oltre quattro anni. “Sono stata a tu per tu con gli squali martello, con le oche marine“, ha detto all’epoca a Pramzanblog. E già allora pensava alla possibilità di diventare madre, cosa che non è avvenuta con l’ex marito e avvocato Andrea Prosperi. “A me non piace programmare“, aveva detto in quell’intervista, “andrà come andrà”. E infatti…



