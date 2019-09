Gloria Cuminetti picchiata da extracomunitario/ Haters attaccano l’attrice sui social

Picchiata senza motivo da un passante: è successo all’attrice Gloria Cuminetti, volto noto nel mondo del cinema e della televisione. È stata colpita con un pugno così violento che è caduta a terra, praticamente svenuta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Un’aggressione senza motivo di cui l’attrice è stata vittima sabato sera. La donna, diplomata al Teatro stabile di Torino, è stata picchiata in via Cecchi da un marocchino 34enne che stava camminando per strada urlando e manifestando evidenti segni di squilibrio. L’uomo prima ha insultato e colpito una coppia, poi ha inferito contro l’attrice all’improvviso quando l’ha incrociata. Gloria Cuminetti, attrice di origini bergamasche ma residente a Torino, ha chiamato i carabinieri. Nel giro di poco tempo i militari dell’Arma sono riusciti a individuare l’uomo. Si chiama Halim Ben Daoud ed è un irregolare in Italia. Tra l’altro anche con i carabinieri si è rivelato violento.

GLORIA CUMINETTI PICCHIATA DA EXTRACOMUNITARIO, HATERS L’ATTACCANO

Il marocchino 34enne ha aggredito anche i carabinieri, che sono stati costretti ad azionare il taser in dotazione. Hanno sparato un colpo e quindi hanno riportato l’ordine. L’extracomunitario è stato poi portato all’ospedale San Giovanni Bosco, da dove è stato poi dimesso. È stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si trovava in uno stato di agitazione psicomotoria, forse anche per l’assunzione di droghe. L’attrice Gloria Cuminetti, protagonista tra l’altro di “Sexxx” di Davide Ferrario, ha trascorso la notte in ospedale, dove è stata ricoverata per accertamenti. Ed è subito scoppiato l’odio social. «Restiamo umani eh?», l’ironia di qualcuno sul profilo Facebook dell’attrice, dove l’aggressione viene messa in relazione alle sue prese di posizione in materia di immigrazione. «Questo è quello che deve succedere ai buonisti che non capiscono nulla», aggiunge un altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA