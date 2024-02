Gloria, Fiction/ Anticipazioni 19 febbraio 2024 e diretta: Gloria piena di sensi di colpa per la sua famiglia

Gloria, fiction Rai 1: diretta prima puntata e commento live 19 febbraio 2024

La 1^ puntata di Gloria, la fiction di Rai1 continua con la bugia della Grandi sulla grave malattia manda nello sconforto i suoi familiari, il fratello Sergio che si precipita in ospedale da lei, l’ex marito Alex e soprattutto la figlia Emma che decide di non andare a Londra per inseguire i suoi sogni nel diventare una cantante per stare vicina alla mamma.

ANTICIPAZIONI GLORIA, FICTION RAI 1/ Seconda puntata 26 febbraio 2024: scatta il bacio tra Gloria ed Alex

La truffa di Gloria assume contorni tragicomici quando molti volti noti da Carlo Conti a Mara Venier, da Leonardo Pieraccioni ad Enrico Brignano attraverso i social mandando messaggi di vicinanza. Nel frattempo Emma si riavvicina alla madre Gloria trasferendosi a dormire da lei. La puntata si conclude con i parenti disperati per la situazione di Gloria.

(Agg di Liliana Morreale

Makari, terza stagione: il cast/ Confermati Claudio Gioè ed Ester Pantano, 3 ‘new entry’

Inizia il gioco cinico di Gloria, Iole e Manilio

Dopo lo scherzo Manlio ha un’idea, la bugia di Gloria sulla finta malattia non è stata solo una grande interpretazione ma una bellissima opportunità sfruttando la notizia. Dopo il malore, infatti, il taxista che l’ha soccorsa ha pubblicato un video del malore e da allora la fake news che l’attrice sia gravemente malata sta facendo il giro del web. La notizia della grave malattia di Gloria arriva anche ai suoi familiari, il fratello Sergio e l’ex marito Alex. Nel frattempo Gloria si convince ad assecondare Manlio.

Inizia dunque la bugia di Gloria Grandi. Manlio ricatta il dottore Fossati per obbligandolo a ingigantire la malattia dell’attrice e l’aiuterà a renderla credibile. Nel frattempo l’attrice rivela ai suoi familiari di doversi sottoporre ad un’operazione complicata dall’esito incerto. La bugia di Gloria sta iniziando a dare i primi frutti: molte trasmissioni la contattano per interviste pagando di più per scoop sulla malattia. L’unica a capire la gravità della situazione è Iole. (Agg di Liliana Morreale)

EXPATS/ Il doppio pregio della miniserie sulle Città-Stato dei privilegiati

Gloria ha un malore e scopre di avere un piccola cisti ma finge di essere in fin di vita

Durante il primo episodio di Gloria, Manlio cerca un modo per far lavorare Gloria in un film per il cinema e contatta Sergio Rubini, attore regista. Dopo una lunga discussione alla fine lo convince a fare un provino a Gloria Grande (Sabrina Ferilli). L’attrice, dallo spiccato accento romano, si allena a parlare milanese ma giunta al provino ha un’amara sorpresa. Il regista non c’è ma solo l’aiuto regista.

Irata, Gloria chiama Manlio, nel frattempo sta iniziando una conoscenza con Lucilla, un giovane aspirante attrice. Alla fine l’agente la convince a fare il provino con l’aiuto regista ma non basta: Sergio Rubini per il suo film sceglie Monica Bellucci. Gloria comprende che il provino era una farsa e che il regista aveva già scelto la sua attrice e scoppia un violento scontro tra Gloria e Manlio. Successivamente Gloria ha un malore e portata in ospedale deve sottoporsi ad altri esami. Scopre di avere un piccola ciste ma ha un’idea: finge di essere gravemente malata e di avere solo sei mesi di vita, gettando nella disperazione Iole e Manlio.

(Agg di Liliana Morreale)

Gloria litiga con la figlia Emma: Interviene Alex per fare da paciere

Il primo episodio della fiction di Rai 1 Gloria dal titolo Momenti di Gloria continua con la protagonista alle prese con una crisi. Nel frattempo compaiono sulla scena anche gli altri personaggi, l’assistente Iole (Emanuela Grimalda), il fratello Sergio (Luca Angeletti) con il compagno Filippo (David Sebasti). Nel frattempo nell’agenzia di Manlio (Massimo Ghini) arriva una giovane e bellissima aspirante attrice, Lucilla (Fiorenza D’Antonio).

A sopresa a casa della Grandi arriva anche l’ex marito e padre di sua figlia Alex (Sergio Assisi). Il rapporto tra Gloria ed Emma non è dei migliori, l’attrice non crede nel talento della figlia ed è sicura che non sfonderà mai come cantante. L’ex marito, invece, la invita a smussare il carattere e parlare con la figlia. (Agg di Liliana Morreale)

Gloria è un’attrice in crisi che cerca di sfondare nel mondo del cinema

Sta andando in onda la 1^ puntata della fiction Gloria, in cui Sabrina Ferilli impersona un’attrice decaduta. La Grandi interpreta la dottoressa Palazzo in una fantomatica fiction e si destreggia tra attori poco preparati e fan che le chiedono consigli medici identificandola con il suo personaggio. Ad un certo punto quindi decide di fermare tutto: la quinta stagione della fiction che la vede protagonista non ha nessuna intenzione di farla.

Per Gloria (Sabrina Ferilli), tuttavia, non è per nulla facile convincere il suo agente Manlio (Massimo Ghini) disposto a tutto pur di guadagnare. Anche la vita privata di Gloria Grandi non va a gonfie vele, l’attrice, infatti, ha un rapporto complicato anche con la figlia vent’enne Emma (Martina Lampugnani) che durante un litigio decide di andare a vivere con il padre.

(Agg di Liliana Morreale)

Gloria, fiction Raiuno: anticipazioni e diretta prima puntata

Lunedì 19 febbraio, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata di “Gloria”, la fiction che segna il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli, protagonista della serie in tre puntate insieme a Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi. La fiction è tratta dalla sceneggiatura originale di Roberto Proia “Vorrei vedere te” e racconta la storia di Gloria Grandi, una vera diva del cinema il cui telefono ha smesso di squillare da diverso tempo. Sicura di se stessa e del proprio talento, Gloria non vede l’ora di tornare sul grande schermo, ma le occasioni scarseggiano e lei si ritrova a dover accettare spot pubblicitari.

Le delusioni le fanno tirare fuori la parte più forte del suo carattere e nemmeno le rassicurazioni della sua assistente Iole (Emanuela Grimalda), del suo ancora innamorato ex marito Alex (Sergio Assisi) e della figlia Emma (Martina Lampugnani) riescono a farle ritrovare la serenità persa.

Gloria, fiction Raiuno: la trama degli episodi “Momenti di Gloria” e “Il piano”

Nel primo episodio della della fiction “Gloria” dal titolo “Momenti di Gloria”, Gloria, un tempo vera diva del cinema, vive nel dimenticatoio e vorrebbe tornare in pista. Il suo obiettivo è riuscire ad ottenere una parte nel nuovo film di Sergio Rubini ma lui non si fa trovare neanche al provino. Gloria viene così colpita da un malore. Inizialmente si pensa ad un tumore ma si tratta solo di una piccola cisti, facilmente trattabile con un intervento minore.

Nel secondo episodio dal titolo “Il piano“, Gloria, spinta dal suo agente, Manlio (Ghini), decide di ingigantire il suo problema di salute sperando di sfruttarlo per tornare in pista. Decisa a riconquistare le luci della ribalta, comincia a raccontare una serie di bugie con cui riesce a riconquistare la fiducia del pubblico. Insieme al successo, nella vita di Gloria, torna anche l’ex marito Alex (Sergio Assisi) convinto che all’ex moglie restino pochi mesi di vita.

Come vedere in diretta streaming la fiction Gloria

Le tre puntate di Gloria, in onda lunedì 19 febbraio e poi 26 e 27 febbraio, possono essere visti in diretta televisiva, su Raiuno, subito dopo l’appuntamento con Affari Tuoi. La fiction che segna il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli può essere vista anche in diretta streaming su Raiplay dove le puntate possono essere viste in streaming contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA