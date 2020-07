Gloria Guida/ La casa stregata torna in tv ed è di nuovo mania per l’attrice

Gloria Guida continua ad essere uno dei volti più amati del cinema e della tv italiana. La replica del film La casa stregata, di recente trasmesso su Rete4, ha riportato in vita uno dei ruoli più cult della sua carriera. La stessa attrice ha scelto di condividere con i fan uno spezzone della pellicola, pubblicando sui social il breve video. “Ve lo ricordate questo film?“, chiede, “chi c’è? Vorrei sapere se vi ricordate questo film, come si chiama? L’ho trovato su Rete4 per caso, ora“. Qualcuno degli ammiratori ha indovinato il titolo e la Guida ne è stata entusiasta. “Ormai è diventata parte della storia della commedia italiana”, ha aggiunto, “Pozzetto fantastico, sia compagno di lavoro che persona meravigliosa”. I complimenti non sono mancati tramite messaggio, soprattutto da parte di chi, proprio in quelle ore, stava visionando la pellicola in tv. Clicca qui per guardare il video di Gloria Guida. Oggi, sabato 4 luglio 2020, Canale 5 trasmetterà invece la replica della puntata di Ciao Darwin 7 in cui Gloria Guida figura come capitana delle Mature. In sfida contro le Giovani, l’icona della commedia italiana non è riuscita ad emergere rispetto alla rivale Giovanna Rigato, durante il Dibattito. La Guida ce l’ha messa tutta, ma la sua natura pacata le ha impedito di rispondere per le rime alla capitana avversaria.

Gloria Guida, la sua parola su tematiche importanti

Gloria Guida non ha mai avuto peli sulla lingua, soprattutto se si tratta di esternare il proprio pensiero su tematiche importanti. Lo dimostra la piccola diatriba vissuta lo scorso aprile contro Tiziano Ferro, per via dell’appello fatto dal cantante durante una puntata di Che tempo che fa. L’artista infatti ha chiesto chiarimenti sullo stop ai concerti a causa dell’emergenza Coronavirus, in un periodo in cui le notizie risultavano molto confuse. Le sue dichiarazioni hanno scatenato una polemica sui social, anche se Ferro ha sottolineato durante il suo intervento di volere spiegazioni anche per tutti quei fan che avevano già acquistato i biglietti per i concerti. “Caro Tiziano Ferro, non sei fermo solo tu”, ha detto la Guida su Instagram, “siamo tutti nella stessa barca e in attesa che questo terribile momento passi al più presto. Mettiti una mano sul cuore e visto che sei una persona intelligente devi anche capire che non si tornerà alla normalità presto. Quindi dobbiamo aspettare tutti, e dico tutti, che la scienza ci aiuti”.

Video, “La casa stregata”

