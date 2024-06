Glynn Turman e Ted White, chi sono gli ex mariti di Aretha Franklin/ Glynn: “Vicino prima della sua morte”

Aretha Franklin, chi sono gli ex mariti Glynn Turman e Ted White: storie turbolente e complicate

Questa sera Rai3 ha deciso di rendere omaggio alla grande regina del soul Aretha Franklin scomparsa nel 2018 trasmettendo in seconda serata, a partire dalle 23.00 circa, il documentario Aretha Franklin, Soul Sister. Il documentario, girato per la maggior parte a Detroit, racconta attraverso archivi inediti e interviste ad amici, colleghi e personaggi di spicco della musica, la carriera della donna che ha catturato un periodo unico nella storia degli Stati Uniti attraverso la sua musica e che ha dato voce agli oppressi. E della grande artista non solo la sfolgorante carriera e l’attivismo sono noti ma anche la vita privata è finita per anni al centro della cronaca rosa. Due sono gli ex mariti di Aretha Franklin: Glynn Turman e Ted White, chi sono?

Il primo ex marito di Aretha Franklin è Ted White. I due si incontrano per la prima volta quando la cantante aveva solo 12 anni. Si sposano diversi anni dopo, nel 1961 quando Aretha di anni ne aveva 19. Il padre dell’artista, il predicatore battista Clarence LaVaughn Franklin, era estremamente contrario alla loro unione. La coppia ha avuto un figlio, Teddy Richards, chitarrista che ha accompagnato la madre in molti concerti. Il matrimonio fu caratterizzato da violenza e soprusi da parte dell’uomo ed i due si separarono nel 1968. L’altro ex marito di Aretha Franklin è Glynn Turman. Sposati nel 1971 non hanno avuto figli insime mentre l’attore dal precedente matrimonio ne ha avuti tre: Glynn Jr, Stephanie e Darryl anche la loro unione fu parecchio infelice ed i due si separarono pochi anni dopo.

Ex mariti Aretha Franklin, Glynn Turman e il rapporto ricucito con : le voci su Ted White

Non è stata molto fortunata in amore Aretha Franklin e il rapporto con i suoi ex mariti non è stato facile. Le voci sul conto dell’ex marito Ted White riportate dalla biografia non autorizzata di Aretha Respect, redatta da David Ritz, lo dipingono come un losco uomo d’affari che si guadagnava da vivere anche con lo sfruttamento della prostituzione. Di indole violenta un giorno picchiò in pubblico la cantante ma la loro unione fu segnata da tanti casi di violenza. Un’amica della Franklin all’epoca del suo matrimonio rivelò: “Non credo che sia felice. Qualcun altro le sta facendo cantare il blues.”

Diverso, invece, il rapporto con l’ex marito Glynn Turman che sposò dopo il divorzio da Ted White. Attore, produttore e regista americano, raggiunge il successo nel mondo dello spettacolo quando era ancora un bambino verso la fine degli anni Cinquanta, recitando nell’opera teatrale di Broadway A Raisin in the Sun. Glynn Turman fu uno dei primi attori bambini afroamericani ad affermarsi in ruoli drammatici, superando una tendenza che li vedeva spesso segregati in parti stereotipati e razzisti. Il matrimonio con l’artista soul fu complesso e difficile ma dopo la separazione i due si riappacificarono. In un’intervista rilasciata a People nel 2018 poco dopo la morte di Aretha Franklin, Glynn ha confessato: “Era l’amore della mia vita. I suoi battiti erano ancora forti segno che ha combattuto fino alla fine: «È sempre stata una guerriera: una donna forte e coraggiosa. Era divertente, sapeva far ridere anche nei momenti più inaspettati, ma allo stesso tempo era testarda, ostinata come un mulo.”











