GMG LISBONA 2023, DIRETTA VIDEO OGGI 3 AGOSTO/ Papa Francesco incontra i giovani: il programma di oggi

GMG LISBONA 2023, PROGRAMMA DI OGGI CON PAPA FRANCESCO: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

Si apre oggi la terza giornata di GMG Lisbona 2023, il grande giorno dove il circa milione di giovani giunti in Portogallo riuscirà ad incontrare Papa Francesco nella Cerimonia di Accoglienza presso la “Colina do Incontro” al Parque Eduardo VII. Dopo l’arrivo ieri a Lisbona e l’importante discorso ad ampio respiro pronunciato davanti alle autorità portoghesi, il Santo Padre entra oggi nel pieno degli appuntamenti legati alla Giornata Mondiale della Gioventù

MARCIA FRANCESCANA/ I "fratelli maggiori" dei giovani di Lisbona in cerca di felicità

Si parte questa mattina 3 agosto 2023 con l’incontro alle ore 9 con i giovani Universitari presso lo “Universidade Católica Portugesa”: segue alle 10.40 l’incontro di Papa Francesco con i Giovani di Scholas Occurrentes nella Sede di Scholas Occurrentes di Cascais. Momento centrale della giornata con tutti i giovani della GMG è la Cerimonia di Accoglienza nella “Colina do Encontro” (Parque Eduardo VII) alle ore 17.45. «Sembra che ci siano più di un milione di giovani», ha detto ieri il Santo Padre arrivando a Lisbona per la sua quarta GMG, «mi sa che tornerò ringiovanito». Il programma di Papa Francesco per i prossimi giorni di Giornata Mondiale della Gioventù vedrà domani venerdì 4 agosto la Via Crucis alle ore 18 al Parque Eduardo VII, sabato 5 agosto prevista invece la Veglia delle 20.45 con i Giovani nel “Campo da Graça” (Parque Tejo) dove poi la mattina successiva, domenica 6 agosto, si terrà alle ore 9 la Santa Messa di chiusura della GMG. Sarà possibile tutti gli eventi comunitari a Lisbona con la diretta video streaming a disposizione sul canale ufficiale YouTube della GMG 2023 (qui a fondo pagina, ndr): si potrà poi seguire tutti i momenti con Papa Francesco anche tramite il canale YouTube di Vatican News e in tv su TV2000.

PAPA FRANCESCO GMG LISBONA 2023, VIDEO 2 AGOSTO/ “Trasmettere la gioia di Dio: scandali deturpano la Chiesa”

PAPA FRANCESCO ALLA GMG 2023: “GIOVANI, FUTURO E NOSTALGIA”

«Se da molte parti oggi si respira un clima di protesta e insoddisfazione, terreno fertile per populismi e complottismi, la GMG Lisbona 2023 è occasione per costruire insieme. Rinverdisce il desiderio di creare novità, di prendere il largo e navigare insieme verso il futuro»: così Papa Francesco sottolineava ieri nel suo lungo discorso alle autorità del Portogallo, davanti al Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo De Sousa. Un discorso molto netto soprattutto quando ha voluto sferzare i vertici dell’Europa sul tema chiave della pace e del contrasto alla generale cultura di morte che alberga i tempi moderni.

Papa Francesco: “’Europa vera deve includere i popoli”/ Eutanasia e guerra: “dove si va offrendo solo morte?”

«Come possiamo dire di credere nei giovani, se non diamo loro uno spazio sano per costruire il futuro?», si è poi chiesto ancora Papa Francesco riferendosi al milione di ragazzi giunti per la GMG Lisbona 2023. «In Europa e, più in generale, in Occidente, si assiste a una fase discendente della curva demografica: il progresso sembra una questione riguardante gli sviluppi della tecnica e gli agi dei singoli, mentre il futuro chiede di contrastare la denatalità e il tramonto della voglia di vivere», rileva il Pontefice richiamano poi la “buona politica” come risposta importante per essere «generatrice di speranza. Essa, infatti, non è chiamata a detenere il potere, ma a dare alla gente il potere di sperare. È chiamata, oggi più che mai, a correggere gli squilibri economici di un mercato che produce ricchezze, ma non le distribuisce, impoverendo di risorse e certezze gli animi». Serve richiamare il dialogo tra i giovani e gli anziani, tra i ragazzi e la vita adulta: per Francesco tutto ciò richiama il sentimento della saudade portoghese, la quale esprime una nostalgia, «un desiderio di bene assente, che rinasce solo a contatto con le proprie radici. I giovani devono trovare le proprie radici negli anziani. In tal senso è importante l’educazione, che non può solo impartire nozioni tecniche per progredire economicamente, ma è destinata a immettere in una storia, a consegnare una tradizione, a valorizzare il bisogno religioso dell’uomo e a favorire l’amicizia sociale».

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA GMG DI LISBONA 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA