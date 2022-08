Gnonto al Leeds?/ Calciomercato news, lo Zurigo tratta coi britannici per l’azzurro

Calciomercato news, trattativa in corso per portare Gnonto al Leeds United

In questa sessione di calciomercato estivo potrebbe concretizzarsi l’approdo di Wilfried Gnonto al Leeds. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore provenienti dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante sotto contratto con lo Zurigo fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione appena cominciata, sarebbe finito nel mirino degli inglesi che starebbero trattando con gli svizzeri per tentare di aggiudicarselo per l’immediato futuro.

Nella passata stagione con la maglia degli elvetici il diciottenne Gnonto, originario di Verbania, è stato in grado di collezionare ben 10 reti e 5 assist vincenti per i suoi compagni in 36 presenze totali tra campionato e coppa mentre nell’annata calcistica in corso ha già segnato un gol nei preliminari di Europa League avendo raccolto 8 apparizioni complessive se si pensa anche alla Super League ed ai preliminari di Champions League.

Calciomercato news, Wilfried Gnonto al Leeds dopo l’esperienza allo Zurigo

L’arrivo di Wilfried Gnonto al Leeds United entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato segnerebbe lo sbarco in Premier League di un altro italiano dopo la cessione da record di Gianluca Scamacca, passato appunto dal Sassuolo al West Ham. Stando ai rumors, l’affare potrebbe andare in porto per una cifra che si aggira intorno ai 4/5 milioni di euro e dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo 25 agosto.

