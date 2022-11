God of War Ragnarok, data d’uscita fa riferimento alla mitologia norrena?/ L’ipotesi

God of War Ragnarok, l’uscita è imminente: ecco qual è la data di rilascio

God of War Ragnarok è il sequel dell’amato titolo uscito nel 2018, e la sua uscita è imminente; la data di rilascio è, infatti, prevista per il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5. Le vicende di questo sequel sono strettamente influenzate dalla mitologia norrena, con particolare attenzione all’evento del Ragnarok, come suggerisce il titolo.

God of War Ragnarok, già recensito da diverse testate del settore, ha ricevuto i complimenti dalla critica videoludica con voti davvero notevoli. Come riporta Spazio Games nella propria recensione che definisce il titolo una: “Prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile”. Anche Multiplayer ne ha lodato le caratteristiche pur mettendo in risalto le poche novità in campo: “God of War Ragnarok è bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante”.

God of War Ragnarok la data d’uscita coincide con la mitologia norrena?

God of War Ragnarok arriva su console il 9 novembre, e sulla data d’uscita si nasconderebbe un piccolo “segreto” ideato da Santa Monica. Come riporta Games Radar, un utente su Twitter ha notato una coincidenza con la data d’uscita del gioco e l’eclissi lunare totale che, nella mitologia norrena, viene definita Luna di sangue per il tipico colore rosso.

Nella mitologia norrena, la Luna di sangue si verifica quando i lupi Sköll e Hati hanno raggiunto e divorato il sole e la luna. Questo evento darebbe inizio al Ragnarok. Questa eclissi è prevista l’8 novembre, e God of War Ragnarok esce il giorno dopo; coincidenza o è un chiaro riferimento alla mitologia?

