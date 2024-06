Gol Freuler in Svizzera-Italia: dormita azzurra in difesa/ Video: sorpresi Mancini e Donnarumma

Gol Freuler in Svizzera-Italia: dormita azzurra

Ci pensa una conoscenza della Serie A a sbloccare il match tra Svizzera e Italia: è Remo Freuler, dopo un primo tempo ben giocato dai suoi, a siglare la prima rete del primo ottavo di finale di Euro 2024. Il calciatore del Bologna va in rete al 37′ beffando prima Mancini e poi anche Donnarumma, che non riesce a bloccare la sfera diretta verso la rete: è un gol meritato per gli elvetici, più attivi e ordinati oltre che più volenterosi degli azzurri nei primi 45′ minuti. Varie le occasioni per la Nazionale di Yakin, che prima sfiora il gol con Embolo e poi passa in vantaggio proprio con Freuler: un gol, quello dell’ex Atalanta, che era nell’aria, vista la prestazione davvero pessima dell’Italia, troppo bassa e incapace di ripartire.

Diretta/ Italia Svizzera (risultato 0-2) video streaming Rai 1: entra Retegui! (Europei 2024, 29 giugno)

Dopo varie occasioni, al 37′ Vargas trova la giocata da sinistra (con Barella che davanti a lui non si contrappone come avrebbe dovuto) e imbuca la palla verso l’area di rigore: la sfera viene recuperata dal centrocampista del Bologna che la stoppa al volo, la controlla e poi tira verso la porta difesa da Donnarumma, sfruttando la dormita della difesa: il suo sinistro in solitaria viene forse sfiorato da Mancini e finisce alle spalle del portiere azzurro, che se in altre occasioni aveva fatto miracoli, qui non riesce a metterci le mani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA