DIRETTA ITALIA SVIZZERA/ Video streaming Rai 1: gioie e dolori in un grande classico (Europei 2024 29 giugno)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci accompagnano alla diretta di Italia Svizzera sono davvero parecchi, difficile citarli tutti ma naturalmente bisogna partire dai più recenti, gioie e dolori per gli azzurri che tre anni fa, nel girone degli Europei, avevano demolito i rossocrociati con la doppietta di Manuel Locatelli e il gol di Ciro Immobile ma in autunno, nel giro di due mesi, avevano pareggiato due volte venendo costretti al playoff per le qualificazioni al Mondiale, andato a finire come tutti sappiamo con la clamorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord. Prima del triplo incrocio nel 2021, Italia Svizzera non si giocava da 11 anni: abbiamo curiosamente tre pareggi consecutivi in amichevole tra il 2006 (verso il Mondiale poi vinto dagli azzurri) e il 2010, nell’aprile 2003 avevamo vinto noi 2-1.

Va anche detto che la Svizzera non ci batte da una vita: maggio 1993, ritorno del girone per le qualificazioni al Mondiale, partita in casa elvetica che era stata risolta da Marc Hottiger. Prima ancora, un ko interno della nazionale campione del Mondo, guidata da Enzo Bearzot: all’Olimpico ci aveva castigati Rudolf Elsener. Nei grandi tornei invece abbiamo purtroppo le due sconfitte nel Mondiale 1954, la prima per 1-2 e lo spareggio per avanzare con un incredibile 1-4, con rete inutile di Fulvio Nesti; se vogliamo c’è poi il quarto delle Olimpiadi 1924, quasi agli albori del calcio, vinse la Svizzera 2-1 con Paul Sturzenegger e Max Abegglen e il temporaneo pareggio di Giuseppe Della Valle. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ovviamente la diretta tv di Italia Svizzera è su Rai Uno: non è la partita serale agli Europei 2024 ma è quella della nostra nazionale, che viene sempre trasmessa sul principale canale della televisione di stato. Un appuntamento accompagnato dalla diretta streaming video, grazie al sito di Rai Play o alla sua relativa app; per quanto riguarda invece gli abbonati alla televisione satellitare, i canali saranno Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) qualora sia disponibile l’opzione e Sky Sport 251; da ricordare anche qui il servizio di diretta streaming video Italia Svizzera senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SVIZZERA

GRANDE OCCASIONE PER GLI AZZURRI!

Non ci speravamo ad un certo punto, ma ci siamo: la diretta di Italia Svizzera si gioca alle ore 18:00 di sabato 29 giugno ed è l’ottavo di finale agli Europei 2024. L’Italia ha rischiato grosso, ma per una volta si è salvata all’ultimo: Mattia Zaccagni ha ripreso la Croazia e gli azzurri hanno ottenuto il secondo posto in un girone rivelatosi complicatissimo, certamente per colpe nostre. Siamo agli ottavi, e ora inevitabilmente ci crediamo: come surplus torniamo all’Olympiastadiondi Berlino dove 18 anni fa abbiamo vinto uno splendido Mondiale, e nel tabellone degli ottavi di finale troviamo un’avversaria che non è una corazzata.

Sulla carta siamo superiori alla Svizzera, ma bisognerà stare attenti: i rossocrociati hanno grande solidità, tre anni fa hanno fatto fuori la Francia e in questi Europei 2024 sono andati ad un passo dal primo posto nel girone, sfiorando la vittoria contro la Germania che ha pareggiato solo all’ultimo secondo. Come detto, alla nazionale di Luciano Spalletti poteva andare peggio; abbiamo fiducia, ma è chiaro che le prestazioni messe in campo contro Spagna e Croazia potrebbero non bastare anche perché stavolta sbagliare significa tornare a casa. La diretta di Italia Svizzera è dietro l’angolo: proviamo quindi ad analizzare le scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

Spalletti era partito con un 4-2-3-1 inalterato nelle prime due partite, poi ha rivoluzionato tutto: verso la diretta di Italia Svizzera è difficile pensare al suo undici. Possiamo però citare un 3-4-2-1, senza lo squalificato Calafiori: con Di Lorenzo ancora titolare avremmo Buongiorno o Gatti a completare la difesa con Alessandro Bastoni, altrimenti spazio uno dei due con Gianluca Mancini. Lo stesso Di Lorenzo può operare da esterno di centrocampo, con Dimarco (acciaccato) dall’altra parte; in mezzo si prepara il cambio Fagioli-Jorginho per affiancare Barella, poi ecco Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini (o Zaccagni) alle spalle di Scamacca, che però deve vincere il ballottaggio con Retegui.

Murat Yakin prepara una Svizzera senza Widmer, fermato dal Giudice Sportivo: invariata la difesa con Schar, Akanji e Ricardo Rodriguez davanti a Sommer, come sempre la coppia centrale a centrocampo sarà composta da Granit Xhaka e Freuler e a prendere il posto di Widmer sarà Aebischer, che libererà la corsia sinistra per uno tra Steffen e Zuber. Davanti potrebbe giocare ancora Embolo, con Amdouni pronto per il secondo tempo; sulla trequarti naturalmente stuzzica l’ipotesi Shaqiri e c’è sempre Ruben Vargas, diciamo allora che Dan Ndoye sembra essere l’unico certo di una maglia a poche ore dalla diretta di Italia Svizzera.

ITALIA SVIZZERA: QUOTE E PRONOSTICO

Con la diretta di Italia Svizzera parliamo anche, molto brevemente, delle quote che l’agenzia Snai ha tracciato come pronostico sull’ottavo degli Europei 2024, e che vedono gli azzurri partire favoriti grazie a un valore di 2,50 volte quanto messo sul piatto (la nostra nazionale è formalmente quella fuori casa). Per contro l’affermazione della Svizzera, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, infine il pareggio che porterebbe il match ai tempi supplementari è regolato dal segno X, e corrisponde a una vincita di 2,90 volte l’importo investito.











