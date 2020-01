Golden Globe 2020/ Diretta tv e pronostici: Netflix domina le nomination

Cresce l’attesa per la 77esima edizione dei Golden Globe 2020, la cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 5 gennaio 2020 presso il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. A condurre la serata per il quinto anno consecutivo il comico ed attore Ricky Gervais. Come sempre ad essere premiato sarà il meglio del cinema visto sia sul grande schermo che sul piccolo schermo e si preannuncia come sempre l’evento apripista della notte dei Premi Oscar 2020 che si svolgeranno il prossimo 9 febbraio. Non è da sottovalutare che i vincitori dei Golden Globe spesso hanno influenzato anche la scelta dei vincitori dei Premi Oscar dall’Academy. Quest’anno a dominare la 77° edizione del premio cinematografico è Netflix con ben 17 titoli in nomination grazie al film “Storia Di Un Matrimonio” che ne conquista ben 6, “The Irishman” a quota 5 e “I due Papi” a quota 4. Si difende bene anche “Dolemite Is My Name” che porta a casa due nomination nelle categorie miglior film commedia o musicale e migliore attore. Per quanto concerne il grande schermo a ricevere più nomination sono stati “C’Era Una Volta… A Hollywood” di Quentin Tarantino a quota 5 seguito da “Joker” a 4. Chi vincerà?

Golden Globe 2020: pronostici

I pronostici sono tutti a favore di Joaquin Phoenix nella categoria miglior attore protagonista con il film “Joker“, mentre per la migliore attrice tutti sono convinti trionferà Renée Zellweger per “Judy”. Nella categoria miglior film drammatico il favorito è “The Irishman” di Martin Scorsese. Tra i favoriti alla vittoria finale dei Golden Globe 2020, stando ai pronostici delle ultime ore, nella categoria miglior film commedia o musicale potrebbe vincere “C’Era Una Volta… A Hollywood” di Quentin Tarantino, mentre nella categoria migliore attrice in un film commedia o musicale spunta il nome di Awkwafina per The Farewell – Una Buona Bugia. Tra i favoriti alla vittoria finale anche Eddie Murphy per il film “Dolemite Is My Name” nella categoria migliore attore in un film commedia o musicale, mentre Laura Dern potrebbe spuntarla nella categoria migliore attrice non protagonista per il film “Storia Di Un Matrimonio”. Infine tra i favoriti c’è anche Brad Pitti per il suo ruolo in “C’Era Una Volta… A Hollywood” nella categoria migliore attore non protagonista, mentre per il titolo di miglior regista potrebbe spuntarla Bong Joon-ho per “Parasite”. Quasi certa, invece, la vittoria di Elton John nella categoria miglior canzone originale con la sua “(I’m Gonna) Love Me Again” per il film “Rocketman”.

Golden Globe 2020: diretta tv e streaming video

Se volete vivere anche voi la lunga notte dei Golden Globe 2020 potete contare su Sky Tg24, che commenterà la serata con ospiti, approfondimenti e collegamenti dal red carpet a Beverly Hills. L’appuntamento per la diretta tv è fissato dalle 00:55 alle 05:30: la cerimonia di premiazione verrà trasmessa in esclusiva sui canali 100 e 500 per Sky Tg24 e 110 per Sky Atlantic. Di conseguenza sarà disponibile anche su Sky Go in streaming video. La grande serata sarà commentata dalle giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio con il vicedirettore di Vanity Fair Italia Malcom Pagani e i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone. Non mancheranno contributi video allo SkyWall. Proprio per le serie tv c’è stata incetta di nomination per molte tra le serie e le miniserie firmate Sky Original e in onda su Sky, tutte disponibili su Sky Box Sets e in streaming su Now Tv. Pensiamo a Chernobyl, Catch-22 e Caterina la Grande. Pioggia di nomination anche per le produzioni HBO, disponibili per intero on demand su Sky Box Sets e in streaming su Now Tv: da Big Little Lies a Succession e Il Trono di Spade.



