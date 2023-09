Google, oggi 4 settembre il 25esimo compleanno/ Festa celebrata con sconti sullo Store

Un grandissimo traguardo per Google: il motore di ricerca più famoso di tutti i tempi compie oggi, 4 settembre 2023, 25 anni. Era infatti il 1998 quando in quel di Menlo Park, nella San Francisco Bay Area della California, Larry Page e Sergey Brin, due giovani ed eccellenti studenti della prestigiosa università di Stanford, fondarono quella multinazionale che sarebbe poi divenuta famosa in tutta il mondo. Big G, così come viene anche chiamato Google, è ad oggi il leader incontrastato nei motori di ricerca, uno dei siti internet più visualizzato di tutti i tempi, nonché home page su miliardi di computer sparsi in tutto il globo.

I 25 anni, un quarto di secolo, sono quindi un grande traguardo da festeggiare, forse decisamente impensabile quando tutto ebbe inizio, alla fine degli anni ’90. Per l’occasione Google ha deciso di celebrarsi in maniera speciale, con delle promozione sul suo Google Store, versione italiana compresa. Molti di voi, come scrive Everyeye, avranno notato un countdown particolare che segnala il 12 settembre 2023, fra otto giorni, la data di scadenza.

GOOGLE, OGGI 4 SETTEMBRE IL 25ESIMO COMPLEANNO: “SCONTI PER TE”

Ma in cosa consistono questi sconti e queste promozioni? Si parla di offerte speciali sui prodotti Google anche se al momento non è chiaro a cosa ci si riferisca. Big G si è infatti limitato a dire che “per ringraziarti, il 12 settembre scarteremo insieme a te degli sconti di compleanno”. Viene inoltre specificata la possibilità di prenotare l’accesso in anteprima alle promozioni, di modo da poter ricevere via e-mail, novità, news, comunicazioni specifiche e via discorrendo.

Non è da escludere che nelle promozioni possano rientrare smartphone a marchio Google, i famosi Pixels, ma anche il famoso orologio intelligente, il Google Pixel Watch, senza dimenticarsi di vari altri prodotti e applicazioni. Insomma, tanta possibile carne al fuoco che non vediamo l’ora di scoprire. Non ci resta che metterci comodi e iniziare il conto alla rovescia che, come detto sopra, scadrà il 12 settembre prossimo.

