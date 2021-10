Gordon Ramsay, “La cucina greca è migliore di quella italiana”/ Bufera social

Il cuoco britannico Gordon Ramsay ha dichiarato che la cucina greca è migliore di quella italiana. Un parere divisivo che ha sollevato subito un vespaio di polemiche sui social. Gordon ha fatto questa affermazione nel corso di una puntata di “Gordon, Gino and Fred go Greek”, programma in cui è impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix. I tre chef erano a bordo di una barca in mezzo al mare, alla scoperta delle isole greche.

Dopo aver assaggiato le bollicine che aveva nel calice Ramsay ha affossato anche la cucina italiana: “Non hanno nulla da invidiare a quelle francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana”. Un’affermazione che ha lasciato sbigottito Gino D’Acampo che invita Fred Sirieix a dire la sua. Peccato che lui condivida il parere di Gordon Ramsay: “In Grecia moltissime persone vivono fino a 90 anni grazie al cibo e al clima”. D’Acampo replica: “Succede anche in Italia”.

Gordon Ramsay: “Ecco la mia carbonara”. Scoppia la rivolta social

Gordon Ramsay ha distrutto anche la carbonara. Qualche tempo fa aveva pubblicato un video della sua versione del noto piatto della tradizione italiana che non era affatto piaciuta. Alcuni utenti si erano scagliati contro di lui commentando anche in tono ironico: “Se te piano al testaccio te fanno còre”. La pasta di Gordon Ramsey avrebbe avuto un colore tendente all’arancione a dimostrazione della quantità eccessiva di uova utilizzate. Lo stesso Ramsey aveva però commesso un altro errore usando il bacon al posto del guanciale. Nessuna traccia tra l’altro del pecorino romano. Una ricetta che aveva addirittura attirato l’attenzione della Barilla che aveva postato un commento sotto il video di Gordon Ramsay: “Abbello! Potere a tutte le Carbonara realizzate con passione.

Dai un’occhiata alla ricetta tradizionale qui e facci sapere come ti piace! Buon appetito”. E pensare che lo stesso Ramsay è soprattutto specializzato in pasta, tanto da tenere delle masterclass sul tema aperte al pubblico. A questo punto, potremmo tutti improvvisarci cuochi anche perché il risultato sarebbe decisamente migliore. Il cuoco non è comunque nuovo alle polemiche. Che lo faccia per visibilità?



