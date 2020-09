Gotti – Il primo padrino/ Video, su Rai 3 il film con John Travolta (17 settembre)

Gotti – Il primo padrino va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 17 settembre. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione è stata curata dalla Eagle pictures. La regia del film è stata affidata a Kevin Connolly, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Lem Dobbs e Leo Rossi, il montaggio è stato realizzato da Jim Flynn me la scenografia è frutto del lavoro di Patricio M. Farrell. Nel cast sono presenti John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Spencer Lofranco, Pruitt Taylor Vince e William DeMeo.

Gotti – Il primo padrino, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Gotti – Il primo padrino. Negli Stati Uniti d’America, vive un boss mafioso di origini italiane di nome John Gotti. In questa pellicola si racconta la sua vita e soprattutto la sua ascesa, che lo vedrà diventare quale principale capo della famiglia malavitosa dei Gambino. In questa sua drammatica vita, l’uomo potrà contare soprattutto sul supporto di suo figlio John Junior e la moglie Victoria che si dimostrerà estremamente fedele e pronta a sostenerlo in tutte le varie vicende. La sua avventura nel mondo del crimine avrà inizio come killer per la famiglia Gambino, ma poco alla volta saprà farsi apprezzare per la sua straordinaria fedeltà, ma anche per la capacità di saper portare a termine ogni genere di missione. Durante uno dei tanti omicidi che commette su commissione, viene catturato dalle forze dell’ordine e imprigionato per scontare una detenzione di un paio d’anni. Tuttavia, anche in questa vicenda, saprà dimostrarsi estremamente abile arrivando a corrompere le guardie della struttura carceraria che gli permetteranno di avere una vita fatta di tanta libertà. Durante il periodo di detenzione, infatti, sarà comunque portata avanti la sua attività di killer uccidendo e quindi a accrescendo la propria fama di potere.

Per suo figlio, tuttavia, i primi anni di vita non saranno semplici in quanto dovrà fare i conti con la fama del padre che naturalmente non è ben visto dalle famiglie per bene. La vita per il boss non sarà sempre semplice ed anzi dovrà fare i conti con un dramma, in particolar modo l’altro suo figlio di nome Frank muore a soli 12 anni in quanto investito accidentalmente da un auto che si trovava a passare nei pressi della sua abitazione. Tra vari intrecci e con il boss che poco alla volta aumenta sempre di più il suo potere, ci saranno delle vere e proprie lotte intestine all’interno della famiglia Gambino che si incateneranno in maniera tale da permettere a Gotti di diventare l’indiscusso numero uno.

