Governo Germania Spd Verdi Liberali/ Scholz cancelliere, ministri coalizione semaforo

L’accordo è fatto, la Germania dal 6-7 dicembre avrà un nuovo Governo con il giuramento da cancelliere per il leader Spd Olaf Scholz: questo pomeriggio alle ore 15 le tre compagini della “coalizione semaforo” – Spd (Socialdemocratici), Grune (Verdi) e Fdp (Liberali) – presenteranno ufficialmente la nuova formazione di Governo che porrà fine a 16 anni di ininterrotta “era Merkel” al Bundestag.

Dopo due mesi di fitti incontri e “sherpa” impegnati a stilare il contratto di Governo, la Germania si presenta con una nuova formazione che proverà ad equilibrare tre anime molto diverse tra loro e con precise scelte nei ministeri strategici che già dicono molto dell’indirizzo che prenderà la nuova Cancelleria di Olaf Scholz. Il contratto sarà presentato a Berlino alla presenza dei tre leader della coalizione “semaforo” (dal colore rosso, verde e giallo dei suoi tre partiti), ovvero Scholz, Lindner e Baerbock (assieme all’altro co-presidente verde Habeck).

NUOVO GOVERNO GERMANIA: IL TOTOMINISTRI

Il testo presentato dovrà poi passare il vaglio dei tre singoli partiti con modalità scelte molto diverse: Spd e Fdp con i rispettivi congressi straordinari nei prossimi giorni, i Verdi invece con un referendum online che coinvolgerà i 125mila iscritti in tutta Germania. Nella settimana a partire dal 6 dicembre è prevista l’elezione di Olaf Scholz a nuovo cancelliere federale: ancora non è stata comunicata alla stampa la lista completa di tutti i nuovi Ministri del Governo Scholz, ma su tre nomi vi è già certezza al 100% dopo le ultime voci emerse stamattina da Berlino. Detto del Cancelliere che sarà il leader socialdemocratico, Christian Lindner – presidente federale dei Liberali – sarà invece il nuovo Ministro delle Finanze; agli Esteri andrà invece Annalena Baerbock. Secondo il toto-ministri fatti dalla BILD fino a questa mattina, vi sarebbe una donna della Spd per gli Interni (Chirstine Lambrecht, ex Ministra per la Giustizia), mentre per la rivale di Scholz alla presidenza Spd nel 2019, Klara Geywitz, il ruolo pensato è il Ministero dell’Educazione. Ai Verdi dovrebbero toccare Agricoltura, Trasporti e Sviluppo (rispettivamente i candidati sono Lemke, Hofreiter e Goring-Eckhart), mentre ai Liberali della Fdp potrebbero toccare Difesa (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), Scuola e Salute (Michael Theurer). Secondo i media tedeschi la composizione dei Ministeri potrebbe anche non essere presentata oggi in conferenza stampa, dove potrebbe rimanere solo la presentazione dei contenuti del contratto di Governo.

