Gracia De Torres contro gli haters/ “Giudicano senza sapere, triste ma è così!”

Gracia Marina De Torres Vargas, conosciuta semplicemente come Gracia De Torres, in Italia è diventata famosa per merito della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. La modella, alcune ore fa ha fatto una riflessione sul suo account di Instagram, parlando di web, critiche e tutto il filone che ne nasce di seguito. “Ogni volta che entro sui social network, specialmente su Instagram, realizzo una cosa: ci sarà sempre qualcuno che critica ciò che fai. È triste, ma è così”, esordisce. “Non importa cosa fai, cosa dici o cosa pensi. Non importa se lo dici con la migliore intenzione, se cerchi di fare le cose nel miglior modo possibile o se non hai il male. Non importa. Ci sarà sempre qualcuno che cerca i tre piedi del gatto. Cercheranno sempre di capovolgere e trovare qualcosa di negativo, qualcosa di brutto o qualcosa da attaccare”, prosegue.

Gracia De Torres, messaggio contro gli haters: “La vita è bella, non tutto è male!”

Gracia De Torres prosegue, affermando che la gente si sta abituando al giudizio costante, anche quando non conosce realmente i fatti. “Ci stiamo abituando a giudicare senza sapere, a parlare senza sapere, ad attaccare senza avere una dannata idea della vita dell’altra persona. Senza conoscere i dati, senza conoscere la storia dietro. Non possiamo essere così, non possiamo buttarci alla leggera senza sapere con certezza ogni dettaglio”, prosegue. Successivamente, l’ex isolana suggerisce “Dobbiamo, anche solo per un momento, metterci al posto dell’altro. Dobbiamo pensare prima di recitare, parlare, scrivere, criticare. Dobbiamo imparare a dire cose con l’istruzione. Pensa a come ti sentiresti se qualcuno ti attaccasse al primo scambio senza avere ragione o senza capire nulla. Immagino che nessuno farebbe bene”. In ultimo, il messaggio contro gli odiatori del web: “La vita è più bella di quanto pensi, ha cose meravigliose e proviamo a coprirla con tutte quelle cose negative che mi vengono in mente perché sì. Guardiamo tutto con altri occhi, smettiamo di pensare così male, per girare la tortilla. Siamo più positivi. Non tutto è così male come pensiamo”.

