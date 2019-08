Gracia De Torres fa “filosofia” su Instagram/ Un utente l’asfalta: “So come funziona”

Della saggia Gracia De Torres, vi avevamo parlato proprio di recente. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, parlava dell’odio social, di quanto gli haters siano violenti con le parole nonostante non sappiano praticamente nulla di te, comprese le gioie ed anche i dolori. La modella, alcune ore fa è tornata con un post, condividendo una immagine che la ritrae con le mani sul seno, per coprire un topless che i fan sognavano di vedere. Di seguito, la nuova riflessione sulla spontaneità e l’invidia. “In questa società di oggi alla gente sta sui coglion* la gente vera, quelli che sono bravi in qualcosa, quelli belli di cuore, quelli più Fortunati fisicamente, quelli che lavorano “sanamente” per quello in cui credono. La gente intelligente, spontanea, coraggiosa. Quella che non ha paura di dire quello che pensa pur sapendo che sarà giudicata. Quelli che sono felici, quelli che amano il suo lavoro perché hanno lottato per averlo, quelli che sorridono troppo, quelli che sono talentosi, quelli che hanno un bel fisico. Quelli che studiano, quelli che parlano più di una lingua…”.

Gracia De Torres fa “filosofia” ma un utente la asfalta

Gracia De Torres prosegue, spiegando che la gente comune odia la normalità ma anche la semplicità e il coraggio. Quello che viene apprezzato al giorno d’oggi invece, sono le persone false, finte ed ipocrite. Il suo post Instagram poi prosegue: “Sapete una cosa? Non me ne può fregar di meno dei vostri pregiudizi vuoti senza anima! Vi auguro di curarvi voi stessi prima di vomitare cavolate su gli altri, di fare più l’amore è meno la guerra “contro voi stessi”. Vi auguro un futuro migliore!”. Tanti i commenti di apprezzamento ma pure qualche critica. “Questo discorso avrebbe un senso se tu non lo avessi pubblicato insieme alla tua foto mezza nuda!”, commenta un utente. Pronta la risposta della modella (che ha evidentemente sbirciato il profilo di colui che le ha scritto il messaggio): “Ma perché non ti concentri sua tua compagna invece di dire queste cagate?”. E la replica, non tarda ad arrivare: “Perché so come funziona il network marketing, e tu se avessi scritto questo post senza pubblicare questa foto, non avresti ricevuto questi like e queste visualizzazioni… i poeti, i filosofi, lasciateli dove sono!” (Gli amici del web direbbero: “Severo ma giusto”?).





