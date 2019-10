Graduatoria Test Medicina 2019/ Universitaly, oggi risultati: punteggio e scorrimenti

Per la graduatoria di Medicina 2019 à arrivato il giorno della verità. Sarà infatti disponibile oggi, martedì 1° ottobre. Nelle prossime ore su Universitaly appariranno i risultati definitivi. Sarà possibile anche scoprire il punteggio minimo ufficiale, che non è stato ancora reso noto. Gli studenti si chiedono a che ora sarà online, ma questa è una domanda a cui il Miur non ha dato una risposta. Il ministero dell’Istruzione si è limitato a comunicare che i risultati ufficiali, ordinati per punteggio, saranno resi noti oggi appunto. Negli scorsi anni la graduatoria di Medicina è stata pubblicata online nel tardo pomeriggio, ma quest’anno potrebbe anticipare gli orari, visto che sono arrivati prima del previsto i risultati anonimi. E dunque l’ipotesi è che oggi si opererà allo stesso modo. Visto che i risultati anonimi sono stati pubblicati intorno alle 10.30, l’ipotesi più accreditata al momento è che anche per la graduatoria definitiva di Medicina verrà rispettato questo orario. Vi ricordiamo che per consultarla dovrete accedere al portale Universitaly, dove si potranno visualizzare i nomi degli studenti della facoltà di Medicina 2019.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2019 UNIVERSITALY: PUNTEGGIO MINIMO

Oggi conosceremo anche il punteggio minimo ufficiale. Per ora quello disponibile non è ufficiale, ma è stato calcolato da Alphatest e Testbuster, quindi oggi potrebbero esserci delle novità. In base ai calcoli effettuati dalle due aziende, per quest’anno il punteggio minimo dovrebbe essere di 41,7. Si tratta di un risultato leggermente più basso rispetto all’anno scorso. Ma è un esito che in molti si aspettavano, visto che per quest’anno l’accesso programmato ha proposto un compito diverso, infatti ci sono state più domande di cultura generale. È bene ricordare che comunque non è un dato ufficiale. In passato, ad esempio, è accaduto che il punteggio medio ufficiale e quello previsto non coincidessero. E lo stesso potrebbe accadere quest’anno. Tra l’altro c’è chi stima che al momento della apertura della graduatoria di Medicina 2019 il punteggio minimo si abbasserà di qualche cifra. E questo per un motivo semplice. Non tutti i candidati hanno inserito, al momento della scelta delle preferenze, tutte le sedi universitarie. E quindi nelle assegnazioni potrebbe essere possibile rientrare anche con qualche punto in meno.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2019, ASSEGNATO O PRENOTATO

Quando sarà resa nota la graduatoria di Medicina 2019 ci saranno delle diciture al fianco del nome di ciascun candidato. Se leggete “assegnato”, allora potete cominciare a festeggiare, perché vuol dire che non solo si è entrati nella facoltà sognata, ma si è anche riusciti a totalizzare un punteggio tale da accedere all’ateneo indicato come prima scelta. Diverso il discorso per quanto riguarda la dicitura “prenotato”. È vero che si può festeggiare, visto che si ottiene un posto, ma non nell’ateneo che è stato indicato come prima scelta. E in questo caso si aprono due strade. Si può accettare il posto ottenuto e quindi immatricolarsi entro e non oltre quattro giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Altrimenti bisogna attendere il successivo scorrimento, attendendo che si abbassi il punteggio minimo richiesto per accedere all’ateneo indicato come prima scelta. Ma così si rinuncia al posto assegnato nella facoltà indicata. Questa seconda opzione non assicura il posto, quindi bisogna riflettere bene su come muoversi. A proposito di scorrimenti, il primo della graduatoria di Medicina 2019 è previsto il 9 ottobre 2019, poi ne seguirà almeno un secondo. E si procederà così fino a quando non saranno occupati tutti i posti a disposizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA