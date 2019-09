Universitaly, risultati Test Medicina 2019/ Oggi graduatoria anonima: dove vederla

Oggi 17 settembre 2019 è la seconda data fondamentale (di quattro) per tutti i candidati che hanno svolto ad inizio settembre i test di Medicina e Chirurgia per l’ingresso in Università dell’anno 2019-2020: in giornata infatti sul portale del Miur “Universitaly” i risultati in forma anonima dei compiti svolti a livello nazionale due settimane fa. Circa 70mila aspiranti medici attendono con tensione l’uscita di questi risultati che, ricordiamo, sono in forma anonima con collegato solo l’etichetta numerica collegata al test svolto: per ogni candidato infatti servirà ricordarsi quell’etichetta per poter scoprire fin da subito il risultato del proprio compito, in attesa che il prossimo 27 settembre escano i risultati in forma personale con tanto di compito corretto per visionare gli eventuali errori commessi. Da ultimo, la quarta data forse più importante di tutti sarà l’1 ottobre 2019, ovvero il giorno dell’uscita della graduatoria nazionale sul portale Universitaly per comprendere appieno se si è ammessi (pienamente o con riserva) o del tutto bocciati. Il Miur non ha ancora comunicato l’orario di uscita dei risultati anonimi dunque occorrerà tenere d’occhio sia i canali social del Ministero per le eventuali anticipazioni e sia ovviamente il portale Universitaly nell’area riservata con le proprie credenziali.

RISULTATI TEST MEDICINA 2019, ECCO DOVE VEDERLI

Una volta che i punteggi del test di Medicina 2019 e risultati sono stati caricati su Universitaly, non resta che accedere con le proprie credenziali personali (quelle utilizzate per iscriversi al test mesi fa, ndr) e soprattutto ricordarsi dell’etichetta associata con codice alfanumerico che le commissioni applicarono alla fine del test alla propria scheda anagrafica sul foglio risposte. Se i candidati e aspiranti medici non si ricordano il codice etichetta, dovranno aspettare fino al 27 settembre quando verrà caricata dal CINECA per conto del Miur la scheda completa con tanto punteggio di ogni singolo candidato; la piena graduatoria nazionale uscirà invece qualche giorno dopo e solo in quella occasione si potrà sapere con certezza in quale sede si è entrati per iniziare l’anno di Medicina e Chirurgia. Oggi dunque, con probabilità nel primo pomeriggio, l’uscita dei risultati anonimi non potrà già fornire il punteggio minimo utile per accedere all’Università in questo anno ma come spiega Studenti.it «Dopo la pubblicazione, gli esperti nella preparazione del test riordinano li punteggi, anticipando una sorta di graduatoria anonima che, in ogni caso, non è del tutto attendibile».

