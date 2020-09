Test Medicina 2020 oggi/ Miur, oltre 66mila candidati: prova in versione anti-Covid

Il conto alla rovescia per il test di Medicina 2020 è ufficialmente terminato: oggi, giovedì 3 settembre, prenderà il via a partire da mezzogiorno in punto la temuta prova che coinvolgerà 66.638 aspiranti camici bianchi. I posti disponibili in totale sono 13.072 e questo significa che entrerà solo 1 candidato su 5. La scorsa primavera erano stati annunciati 15mila posti disponibili salvo poi procedere ad una ulteriore sforbiciata, ma comunque 1500 in più rispetto allo scorso anno. Di contro, sono duemila in meno gli studenti che parteciperanno al test. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha introdotto delle importanti novità anche sul fronte del test di Medicina a partire dalla possibilità di svolgere la prova “sotto casa” al fine di ridurre al minimo gli spostamenti da una regione all’altra e dunque tenere a bada il rischio contagio. La prova avrà una durata complessiva di 100 minuti e sarà composta da 60 domande a risposta multipla. Per l’intera durata della prova gli aspiranti medici saranno tenuti ad indossare la mascherina e dovranno presentare una autocertificazione che attesti l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

TEST MEDICINA 2020: PROVA, DOMANDE E RISULTATI

Era inizialmente previsto al primo settembre il test Medicina 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha ancora una volta cambiato i piani facendo slittare la prova di alcuni giorni (per il corso di Medicina in lingua inglese la data sarà il 10 settembre). Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la sede di svolgimento della prova non sarà la prima preferenza indicata dalla futura matricola bensì l’ateneo più vicino alla propria residenza, come ampiamente spiegato nell’allegato al decreto ministeriale del 16 giugno scorso che indica modalità e contenuti delle prove. Rispetto al test vero e proprio, in 100 minuti i candidati dovranno rispondere alle 60 domande previste e che saranno così suddivise: 12 quesiti di cultura generale; 10 di ragionamento logico; 18 di biologia; 12 di chimica; 8 di fisica e matematica. In merito alla valutazione di ciascuna risposta, i punteggi saranno i seguenti: per ogni risposta esatta saranno assegnati 1,5 punti, mentre per ogni risposta sbagliata saranno sottratti 0,4 punti. L’aspirante camice bianco che deciderà di non dare alcuna risposta avrà zero punti. La graduatoria nazionale per merito sarà resa nota dopo alcune settimane dalla prova. I risultati saranno pubblicati sul sito www.universitaly.it, dove sarà pubblicato il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta. Dal 25 settembre, accedendo alla propria pagina riservata del portale Universitaly sarà possibile visionare il proprio elaborato, il punteggio e la scheda anagrafica mentre dal 29 settembre sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

LE NOVITÀ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

A causa dell’emergenza Coronavirus non cambia solo la sede in cui sarà eseguito il test di Medicina 2020. Per poter partecipare alla prova occorre portare con s’è l’autocertificazione in cui si dichiara di non avere sintomi riconducibili al Covid, di non avere temperatura superiore a 37,5 gradi, di non essere in quarantena, di non essere positivi né di aver avuto contatti con persone che lo sono. Per scaricarla basta collegarsi al portale Universitaly. Ma cosa accade per i candidati che si trovano attualmente in quarantena? Al momento restano esclusi dalla prova. Secondo una nota pubblicata sul sito ufficiale si informa che “il Ministero dell’Università e della Ricerca, vista la presenza di candidati destinatari dei provvedimenti sanitari di prevenzione del Covid-19 che non potranno sostenere le prove di accesso programmato, ha provveduto ad avvisare i Ministeri competenti al fine di verificare ogni eventuale possibile gestione delle suddetta situazione”. Immancabile alleata delle future matricole sarà infine la mascherina, che accompagnerà gli studenti per tutta la durata della prova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA