GRAMMY AWARDS 2020/ Trionfa Billie Eilish ma anche Michelle Obama…

Il mondo dello spettacolo in America, ma non solo, come si sa è appannaggio dei liberal, dei progressisti, degli anti Trump, dei movimenti per i diritti sessuali di tutti i tipi per tutti. Basta leggersi le rabbiose raffiche di insulti che un attore storico come Robert De Niro lancia più o meno settimanalmente contro l’attuale presidente in carica. Per sostenere i loro idoli si arriva a inventarsi anche i premi più bizzarri e di valore pari allo zero. E’ successo nell’edizione di quest’anno tenutasi ieri sera a Los Angeles, dominata purtroppo dalla tristezza per la morte dell’ex campione di basket Kobe Bryant, morto proprio ieri in un incidente di elicottero con la figlia 13enne. Ebbene, è successo che la ex first lady Michelle Obama si è aggiudicata un Grammy. Per quale disco, vi chiederete? Da quando si è messo a fare la cantante?

LA PIU’ GIOVANE VINCITRICE DELLA STORIA

In realtà mai, perché il Grammy che si è aggiudicata è quello di ‘Best spoken word album’ nella versione in audiobook. Michelle in pratica ha registrato un disco dove legge la sua autobiografia, “Becoming”: sai che evento musicale… La trionfatrice annunciata è stata comunque la giovane Billie Eilish, 18 anni, come si sapeva, che è risultata la più giovane vincitrice nella storia dei Grammy. Ha portato a casa quattro Grammy, quello per il miglior album, la miglior canzone, miglior nuovo artista e la miglior artista battendo così la sua rivale, la rapper Lizzo: “Best New Artist”; “Song Of The Year” e “Record Of The Year” per il singolo “Bad Guy”; “Best Pop Vocal Album” e “Best Engineered Album, Non-Classical” per “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ed è la più giovane artista ad aver mai vinto il premio “Album Of The Year” sono queste nel dettaglio le vittorie di Billie Eilish. Miglior canzone rock è stata giudicata This land di Gary Clark Jr., mentre miglior album di pop latino è stato Eldisco di Alejabdri Sanz.Tra i ricordi per gli artisti scomparsi, va ricordato quello di Usher e Sheila E. che hanno voluto ricordare Prince con un medley di sue canzoni.

