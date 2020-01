Billie Eilish/ “Pensai al suicidio: ero a Berlino, vidi una finestra aperta e…”

Rivelazioni decisamente forti da parte della star Billie Eilish, la cantante americana di appena 18 anni, esplosa nel 2019 e già stella a livello planetario. Il fenomeno della musica contemporanea ha svelato durante un’intervista con Gayle King, di aver pensato al suicidio negli scorsi mesi, a causa di un successo esagerato che rischiava di opprimerla: “Ero infelice e senza gioia – le parole della giovane cantante californiana, che ha compiuto i 18 anni solamente lo scorso dicembre 2019 – non vorrei sembrare troppo oscura, ma davvero non pensavo che sarei arrivata ai 17 anni. Una volta ero a Berlino ed ero sola nel mio hotel. Ricordo che c’era una finestra aperto e mi ricordo che iniziai a piangere perché iniziai a pensare al modo in cui sarei morta, come lo avrei fatto”. Fortunatamente Billie è tornata sui suoi passi, e ad aiutarla è stata la madre.

BILLIE EILISH E L’AIUTO DELLA MAMMA: “A CHI CHE PENSA AL SUICIDIO DIREI…”

Maggie, così si chiama la genitrice della superstar, l’ha convinta ad iniziare una cura per uscire da quel preoccupante tunnel di disperazione, e nel contempo, a lavorare un po’ meno per potersi prendere una pausa. Il peggio sembrerebbe essere passato anche perché la stessa Eilish ha spiegato di essere pronta ad aiutare altri ragazzi con i suoi stessi problemi: “Li prenderei per le spalle e gli direi di prendersi cura ed essere gentili con loro stessi. Non fare quel passo in più che ti può rovinare”. Billie Eilish è un vero e proprio fenomeno capace di passare in pochi mesi da “sconosciuta” a sei nomination ai Grammy Awards, il riconoscimento più importante a livello musicale. Tutto merito della sua “Bad Guy”, brano che ha spopolato in tutto il mondo, raggiungendo le vette della classifica delle canzoni più scaricate anche in Italia. Billie Eilish è attualmente impegnata in un tour negli Stati Uniti, dopo di che volerà in Sud America e la prossima estate, precisamente venerdì 17 luglio, sarà anche a Milano.

