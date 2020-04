Gran Maestro Ordine di Malta è morto?/ “Giacomo dalla Torre in condizioni critiche”

Pubblicità

Mentre il mondo si interroga se sia effettivamente morto il dittatore della Nord Corea Kim Jong-un, in Italia una situazione “simile” – con evidente estrema differenza nel rango e valore del personaggio in questione – si sta vivendo per le sorti di Fra’ Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ovvero l’80esimo Gran Maestro dell’Ordine di Malta. Come noto, Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, di norma abbreviato in Sovrano Militare Ordine di Malta, è un ordine religioso cavalleresco dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali all’interno della vita della Chiesa tanto in Vaticano quanto in diverse Diocesi del mondo.

Dal 2 maggio del 2018 Fra’ Giacomo è succeduto a Matthew Festing le cui dimissioni furono richieste direttamente da Papa Francesco per via di una non positiva gestione di crisi interne all’Ordine financo a posizioni di contrasto con lo stesso Pontefice: con Fra’ Giacomo al timone dell’Ordine oltre ad essere tornato un italiano alla guida del Sovrano ordine cavalleresco, si sono attenuate le polemiche anche grazia all’ottimo rapporto tra il nipote dell’ex direttore dell’Osservatore Romano (Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto) e Papa Bergoglio. Ora però più voci da Roma riportano della possibilità che l’attuale Gran Maestro sia in gravi condizioni di salute, alcuni addirittura che sia morto nelle scorse ore.

CHI È FRA’ GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

Provando a ricostruire la genesi di queste notizie convulse che si accavallano, si scopre che in primis Dagospia dà la notizia «voci insistenti danno per certo che sia venuto a mancare il Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, il 75enne Fra’ Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto». Non solo, secondo il portale sempre ricco di anticipazioni e scoop, si aggiunge che al momento sarà difficile trovare una successione anche per via dell’emergenza coronavirus: di contro, l’Agi sentendo direttamente conti del Gran Magistero dell’Ordine, riporta che invece Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sarebbe ancora ricoverato in una clinica romana «in condizioni critiche a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute». L’aggravamento sarebbe arrivato nella giornata di oggi ma la malattia sarebbe stata diagnosticata agli inizi di gennaio 2020. Il 29 aprile 2017 Giacomo dalla Torre è stato eletto luogotenente di gran maestro dal Consiglio Compìto di Stato per la durata di un anno, in sostituzione di fra Matthew Festing, mentre un anno dopo ha girato come 80º Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, assumendo il titolo di Sua Altezza Eminentissima.

Nei giorni scorsi, all’esplodere della crisi coronavirus in tutto il mondo, è stato proprio Fra’ Giacomo dalla Torre a voler consacrare l’intero Ordine di Malta al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria: l’ultimo atto pubblico spiegava così «In questo tempo di pandemia e in occasione della Pasqua il Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ha voluto consacrare l’Ordine al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria». Nel testo inoltre il Gran Prelato dell’Ordine, Mons. Jean Laffitte sottolinea «O Sacro Cuore di Gesù… vi affidiamo tutti coloro al cui servizio siamo inviati, i nostri Signori malati e poveri, vi chiediamo la grazia di riconoscere sempre in loro il volto di Cristo Signore e vi affidiamo anche tutti coloro che li assistono. Vi imploriamo di accompagnare tutti con la vostra santa protezione, specialmente nei tempi di prova». Si è ora in attesa di capire se le notizie circolate siano vere e quali siano le reali condizioni di salute dell’importante collaboratore di Papa Francesco.



