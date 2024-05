Papa Francesco a Verona oggi 18 maggio 2024/ Diretta video: programma Arena e Santa Messa stadio Bentegodi

LA VISITA DI PAPA FRANCESCO A VERONA: “GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO”

Papa Francesco in viaggio a Verona per una giornata dedicata alla preghiera per la pace di tutta la Chiesa mondiale: atteso ad un programma molto fitto oggi, sabato 18 maggio 2024, il Santo Padre parteciperà tra gli altri eventi ad una grande manifestazione per la pace all’Arena di Verona prima di celebrare la Santa Messa presso lo Stadio Bentegodi. Un gradito ritorno quello del Pontefice dopo che l’ultimo viaggio apostolico era datato 19 ottobre 2006 con Benedetto XVI ospite del Convegno CEI.

Il tema scelto per questa giornata speciale con Papa Francesco a Verona è quel “Giustizia e pace si baceranno” che campeggia da giorni nella città scaligera: «In questo tempo, dai toni spesso drammatici, in cui si può rischiare di perdere la speranza, papa Francesco verrà il prossimo 18 maggio a confermare alla Chiesa di Verona e alla città di Romeo e Giulietta la promessa che ci dice la Parola di Dio: “Giustizia e pace si baceranno” (Salmo 85,11b, ndr)», spiega il vescovo di Verona mons. Domenico Pompili. Quel salmo si concentra sull’esperienza umana del perdono, il cuore della testimonianza di Gesù rimasta per sempre nella storia: «La riconciliazione con Dio è compresa come una realtà totalizzante, che abbraccia non solo una storia di relazioni ferite, ma si riflette anche sulla terra stessa che ritorna a dare frutti buoni», rileva la Diocesi di Verona spiegando il tema della visita pastorale di Papa Francesco nel Triveneto. Ogni momento pubblico della lunga giornata veronese sarà seguito con la consueta diretta tv (su Tv2000 e con finestre su Rai1) e diretta video streaming sul canali vaticani.

IL SALUTO DEL VESCOVO DI VERONA POMPILI A PAPA FRANCESCO: “QUI PER CHIEDERE LA PACE”

«La pace non è solo assenza di guerra», spiega il vescovo di Verona entusiasta alla vigilia dell’arrivo di Papa Francesco nella città scaligera. Come ha spiegato in più occasioni il Santo Padre, la pace è una mossa di Dio verso l’uomo, invitato con libertà e spirito di responsabilità a farsene carico per contribuire ad un mondo non più dominato dalla logica dello sconto. Intervistato dalla stampa vaticana, mons. Pompipi sottolinea come la pace è piena apertura anche alla giustizia sociale ed economica, apertura alla democrazia e all’ecologia integrale, «La soluzione, aggiunge, non deve arrivare solo dall’alto, dai governo, ma necessità dell’impegno di tutti».

Ancora il vescovo di Verona racconta della stretta vicinanza e contatto tra la società locale e la Chiesa, entrambe entusiaste dell’arrivo di Papa Francesco per richiamare l’intera umanità ad un valore come quello della pace il più concreto e non buonista possibile: «Qui storicamente sono nate tante iniziative religiose, che hanno dato spazio a progetti di tipo culturale, educativo, assistenziale, sanitario e caritativo, a riprova del fatto che la Chiesa locale vive in osmosi con la società», conclude il vescovo di Verona ricordando la forte dimensione sociale che rappresenta una decisa interpretazione del Vangelo, «qui a Verona particolarmente sentita».

PROGRAMMA PAPA FRANCESCO A VERONA: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING, GLI INCONTRI E LA SANTA MESSA

Ogni momento della lunga giornata di visita pastorale di Papa Francesco a Verona sarà seguito dalla diretta tv sul canale della CEI Tv2000 e con collegamenti dalle reti Rai e all news: disponibile poi come sempre la diretta video streaming dal canale YouTube di Vatican News per tutti i discorsi, gli interventi e la Santa Messa conclusiva. Ecco qui di seguito il fitto programma concordato dalla Diocesi di Verona assieme alle altre diocesi del Triveneto e dallo stesso Vaticano:

– ore 6.30: comincia il viaggio di Papa Francesco dalla Santa Sede presso Roma in elicottero

– ore 8: l’arrivo nel piazzale vicino allo Stadio Bentegodi: qui l’accoglienza del vescovo di Verona Mons. Pompili, il Governatore del Veneto Luca Zaia, il prefetto di Verona Demetrio Martino, il sindaco di Verona Damiano Tommasi

– ore 8.30: presso la Basilica di San Zeno l’incontro con sacerdoti e consacrati con discorso pubblico

– ore 10.15: Papa Francesco all’Arena di Verona interviene nell’incontro “Arena di Pace – Giustizia e Pace si baceranno” (è previsto una serie di domane e risposte del Santo Padre)

– ore 11.45: il Papa raggiunge la Casa Circondariale di Montorio dove incontrerà Polizia Penitenziaria e i detenuti del carcere

– ore 13 il pranzo con i carcerati

– ore 15: Santa Messa di Papa Francesco allo Stadio Bentegodi di Verona con celebrazione della Pentecoste

– ore 18.15 l’arrivo previsto a Roma

