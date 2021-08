Grand Hotel 2/ Anticipazioni episodi oggi, 8 agosto: arriva la terza stagione!

Grand Hotel 2, anticipazioni episodi oggi, 8 agosto

Finale di stagione al cardiopalma questa sera su Canale5. Oggi, 8 agosto, l’appuntamento è con Grand Hotel 2 e non solo. Se nella prima parte della serata andrà in scena il finale della seconda stagione con l’episodio dal titolo Il cinematografo, nella seconda parte, il pubblico avrà a che fare con la terza stagione. Il primo episodio del nuovo capitolo della serie porterà in tv nuovamente un volto noto di Canale5, Megan Montaner, quale sarà il suo ruolo e come si concluderà Grand Hotel 2? Le anticipazioni del finale della seconda stagione rivelano che per le nozze di Diego e Alicia arriva all’hotel un cineoperatore pronto a portare con sé la pellicola del matrimonio. Proprio durante la proiezione ecco che succede qualcosa di terribile. Proprio Angela sviene o quasi perché nota nelle immagini un uomo, di chi si tratta? Julio e Alicia non se lo fanno ripetere due volte e iniziano le loro indagini sull’uomo misterioso e le loro ricerche sembrano portare dritti dritti ad una stanza segreta presente in hotel. In un primo momento sembra che si tratti di un rifugio proprio per il padre di Alicia ed è proprio lì che i due danno sfogo alla loro passione dopo una violenza subita dalla giovane per mano di Diego pazzo di gelosia. Quale altra scoperta chiuderà questa seconda stagione?

Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni 6 agosto: Christian in carcere

Grand Hotel 2, dal finale della seconda stagione all’inizio della terza

Ottenute le risposte che stavamo aspettando, il testimone passa poi a Grand Hotel 3. Intorno alle 22.30 circa prenderà il via l’ultimo capitolo della serie spagnola le cui anticipazioni rivelano che andrà in scena un ballo in maschera a cui tutti possono partecipare sia addetti al servizio che clienti. Dopo quello che abbiamo visto nei primi due capitoli non ci vuole molto a capire che qualcuno potrebbe approfittare della propria identità nascosta e anche Garrido penserà bene di ricattare Alicia e Julio usando la loro relazione clandestina, cosa chiederà in cambio? Alicia deve rubare la cassaforte di Diego ma a metterle i bastoni tra le ruote ci penseranno proprio il geloso marito e una giovane che ha perso la testa per Julio, Isabel. Intanto le indagini vanno avanti e la coppia di protagonisti scopre che l’uomo che ha cercato di uccidere Andrès conosceva anche Don Carlos, ma perché?

LEGGI ANCHE:

Ines dell'Anima Mia/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: l'ira di De la Hoz!Ines dell’anima mia, romanzo Isabel Allende/ "Quando per amore attraversi il deserto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA