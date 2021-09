Grand Hotel 3/ Anticipazioni ultima puntata 5 settembre: Donna Teresa nei guai?

Grand Hotel 3, anticipazioni ultima puntata 5 settembre

Brutte notizie per i fan della serie spagnola di Canale5: Grand Hotel 3 va in pausa. Dopo la cavalcata con gli episodi della prima e della seconda stagione, per Alicia e i suoi è arrivato il momento di salutare. La nuova stagione televisiva incombe tra nuove fiction, reality e intrattenimento e questo ha spinto i vertici Mediaset ad optare proprio per una lunga pausa con gli episodi in onda oggi, 5 settembre. L’appuntamento è fissato per questa sera a partire dalle 21.30 ma con quali altre rivelazioni? Anche questa sera si tornerà a parlare del Circolo del Meridione. Donna Teresa continua a sperare il suo arrivo nel circolo e, quindi, ad ottenere la maggioranza dei voti. Proprio per questo, per ottenere la maggior parte dei voti decide di riconoscere Andres. Intanto, Javier torna all’hotel dopo aver disertato, riuscirà a trovare la sua pace adesso?

NCIS: New Orleans 7/ Anticipazioni episodio 5 settembre: chi ha ucciso Paula Cooke?

Grand Hotel 3, Donna Teresa nei guai e in prigione?

Prenderà il via da qui il finto finale di Grand Hotel 3 che metterà Alicia e Julio sulla strada verso nuovi orribili segreti ai quali arriveranno proprio grazie all’aiuto di Ayala. Nel secondo episodio della serata dal titolo L’ultima notte, invece, ritroveremo Donna Teresa nei guai e, in particolare, in prigione. Sarà Diego a provare ad aiutarla ma solo in cambio della cessione del Grand Hotel e delle miniere. Dall’altro canto, per ottenere la grazie per Javier, Alfredo è pronto a vendere il suo titolo nobiliare, tutto si rivolerà in questo modo? Donna Teresa è caduta nella rete sbagliata e sembra proprio che questo doppio episodio di Grand Hotel 3 si concluderà con un’esplosione. Come finirà adesso e quanto riusciremo ad aspettare prima di capire cosa ne sarà dell’hotel e quanto sia grave ancora quello che ha fatto Donna Teresa?

LEGGI ANCHE:

NCIS: Los Angeles 12/ Anticipazioni episodio oggi, 5 settembre: Sam in pericolo?Luca Zingaretti "Montalbano? Avventura conclusa"/ Saltano ultimi 2 episodi della saga

© RIPRODUZIONE RISERVATA