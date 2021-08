Grand Hotel 3/ Anticipazioni episodi oggi, 29 agosto: le rivelazioni di Donna Sofia

Grand Hotel 3, anticipazioni episodi oggi, 29 agosto

Grand Hotel 3 continua a grandi passi verso la pausa visto che presto la serie spagnola, che continuerà ad andare avanti fino al prossimo 5 settembre, salvo cambiamenti, saluterà il suo pubblico. Questo significa che presto ci sarà uno stop a cui i fan dovranno piegarsi, volenti o nolenti, lasciando così da parte qualche mistero per gli ulteriori 14 episodi che vedremo forse a Natale o la prossima estate.

Ma cosa succederà in questi ultimi episodi e cosa vedremo? Ancora una volta Alicia è alle prese con le sue indagini ma le cose cambiano quando, proprio oggi, 29 agosto, nel primo dei due episodi in onda, Donna Sofia confessa di aver ucciso lei Beatriz. Le rivelazioni della donna continuano e non solo ammette l’omicidio ma conferma anche che Diego sapeva e che ha cercato di incastrarla facendo trovare l’arma del delitto con le sue impronte anche ad Ayala. Quale sarà la reazione di Alicia a quel punto?

Grand Hotel 3, Le rivelazioni di Donna Sofia su Beatriz

Prende il via da qui la serata i compagnia di Grand Hotel 3 e dei nuovi episodi in cui scopriremo che Javier decide di fingersi sordo per evitare di arruolarsi nell’esercito mentre Alfredo prova ad impedire a Donna Teresa di entrare nel prestigioso Circolo del Meridione che tanto desidera.

Grazie all’aiuto del Consiglio Direttivo riesce nella sua impresa ma Donna Teresa ha già pronto un piano diabolico per mettere insieme i voti e raggiungere il suo scopo, come finirà a quel punto e cos’altro vedremo nei due episodi di questa sera? Le cose si complicheranno un po’ per tutti i protagonisti della serie spagnola e non solo per via degli omicidi al centro dell’hotel e delle loro vite ma anche per gli intrighi amorosi ai quali ci hanno abituato in questi lunghi mesi. Riusciranno i fan a fare a meno di Alicia e i suoi adesso?

