Grand Hotel/ Anticipazioni episodi oggi 26 giugno: Cristina morirà?

Grand Hotel, anticipazioni episodi oggi, 26 giugno

Cristina ha portato il fratello Julio al Grand Hotel e ancora una volta sarà il mistero sulla sua sorte a tenere impegnati i fan e il pubblico di Canale5. Al momento sappiamo che la serie tornerà in onda oggi, 26 giugno, con un doppio episodio mentre il finale è rimandato al 7 luglio quando dovrebbe debuttare anche la seconda stagione, cosa succederà a quel punto e cosa ne sarà di Julio? Il protagonista della serie è arrivato all’hotel a caccia di sua sorella ma si è ritrovato alle prese con un caso da risolvere quando la giovane Cristina sembrava svanita nel nulla. Alla fine le cose non erano andate come tutti pensavano e la ricomparsa di Cristina ha cambiato la vita di Julio anche se il mistero principale rimane soprattutto quando lei gli svela di aver letto una lettera che incastrava Donna Teresa e che quando ne ha parlato con Diego lui ha tentato di ucciderla e per questo lei è scappata.

Grand Hotel, Cristina morirà?

La giovane non è al sicuro e i nuovi episodi di Grand Hotel sveleranno presto la sua sorte e non solo. Riportare a galla le minacce subite e il rischio corso, non ha fatto altro che spingere Julio ad andare avanti nella sua indagine per scoprire la verità e negli episodi dal titolo La lettera rubata e Il sangue della fanciulla, proverà a farlo. Proprio il secondo episodio si apre con l’uccisione di Cristina Olmedo colpita a morte con un batticarne. Donna Tersa fa spostare il corpo e fa pensare a tutti che si sia trattato di un incidente ma Julio, disperato, non crede alla versione dell’incidente. Diego e Alicia stanno per sposarsi ma lei, spinta da Julio, decide di andare via scrivendo una lettera al suo promesso sposo. Julio la sta aspettando in treno, lei lo raggiungerà davvero oppure no?

