Grand Tour, Lorella Cuccarini/ Ospiti: dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa

Il Grand Tour di Linea Verde, in onda venerdì 9 Agosto alle 21:25 su Rai 1, partirà da Genova passando al Monte Rosa, dal mare della Liguria al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, cioè sul versante est del massiccio del Monte Rosa: un viaggio davvero inedito. La puntata si concentrerà sul cammino che inizia dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa. Lorella Cuccarini, Angelo e Peppone, oltre a visitare luoghi incantevoli, avranno l’occasione di accrescere il loro bagaglio culturale e spirituale. I tre arriveranno insieme a Genova in veliero, con i protagonisti intenti a cercare una via per arrivare in alto. Il viaggio di Lorella sarà all’insegna dell’arte e della musica visto che visiterà il mitico violino “Cannone”, il preferito di Niccolò Paganini, custodito a Palazzo Tursi, passando al mistero legato alle vicende del compositore Giovanni Battista Viotti a Fontanetto Po. Per chiudere poi all’Isola Bella nel Lago Maggiore.

Grand Tour, seconda tappa: gli scenari della Val d’Ossola

Per Angelo, invece, si prospettano gli scenari della Val d’Ossola, dove il contatto con la natura sarà profondo. Il suo percorso prevede una visita alla cascata naturale del Toce e poi alla diga del Cingino. Dopo un passaggio al buio nelle condotte, affiancato da un esperto, vedrà ad uno spettacolo unico, quello degli stambecchi che, posti a 2230 metri di altitudine, sono intenti a leccare il sale a 90 gradi di pendenza. Il tutto termina quando rivede Peppone, che resterà nell’altopiano delle malghe accompagnato da musica e buon cibo. Lorella Cuccarini ed Angelo sono pronti ad una vista mozzafiato dopo il lungo viaggio: lo sfondo è quello del rifugio Margherita, il più alto d’Europa a quota 4550 metri sul livello del mare, con un tramonto che gli resterà dentro per sempre, quello del Monte Rosa.

