Grande Fratello 2019 pagelle e vincitore/ I top e i flop dell’intera stagione

Grande Fratello 2019 una finale ricca di colpi di scena

Dopo due mesi trascorsi nella casa, arriva la tanto attesa finale del Grande Fratello 2019. Con stupore vengono eliminati Francesca De Andrè, protagonista di aspri diverbi e litigi anche nell’ultima puntata, e il suo futuro fidanzato Gennaro Lillio. Gianmarco Onestini si è classificato al terzo posto, prima della sfida finale che ha contrapposto il simpaticissimo Enrico e ‘la ragazza dal cuore di latta’, Martina. Ed è proprio la giovane Martina Nasoni ad aggiudicarsi la vittoria al televoto, con un lauto montepremi da 100.000 euro. Si è chiusa dunque tra balli, gioie e sorrisi la finalissima del Grande Fratello 16. Un’ultima puntata che va a premiare una conduzione capolavoro della D’Urso, ancora una volta regina indiscussa dei reality show. La condottiera di Canale 5 ha rispolverato a suo modo un programma che ormai senza di lei sembra poter fare poca strada.

Martina Nasoni la scommessa vincente del Grande Fratello della D’Urso

Barbara D’Urso era rimasta molto colpita dalla storia di Martina Nasoni, così l’ha voluta fortemente nella casa del Grande Fratello 2019. Un passato turbolento per problemi di salute, un carattere spigoloso ma una dolcezza infinita. Così settimana dopo settimana è riuscita a conquistare il pubblico, arrivando fino in fondo, fino al successo. Quello stesso pubblico ha premiato Barbara D’Urso, le cui parole sono sembrate un vero e proprio ringraziamento per i ‘fedelissimi’ che non l’hanno mai abbandonata. “Quest’anno non era una stagione molto fortunata per quanto riguarda i reality – ha detto – e nonostante il nostro più grande competitor, il nostro diretto competitor, Rai 1 ci abbia piazzato la corazzata Montalbano, voi ci avete regalato il 20% di share, quindi, grazie a voi, davvero, da parte di tutti quelli che lavorano qua, tutto il Grande Fratello! Grazie e grazie ancora di cuore, per davvero!”.

Grande Fratello 2019, top e flop

Tanti top e pochissimi flop per quanto riguarda il cast del Grande Fratello 2019. Barbara D’Urso e gli autori hanno scelto i profili giusti per regalare al pubblico una trasmissione sempre frizzante e mai noiosa. Francesca De Andrè è stata una delle protagoniste indiscusse, così come Enrico Contarin, Kikò Nalli, Cristian Imparato e Valentina Vignali. Tutti personaggi carismatici, spesso uniti contro gli ospiti di passaggio (Lemme, Canessa, Taylor Mega etc), selezionati con altrettanta cura dalla stessa D’Urso. Insomma al Grande Fratello 16 non ci si è mai annoiati, con tradimenti, colpi di scena continui e incontri inaspettati. Tra le sorprese positive di questo GF16 l’exploit di Serena Rutelli, ma anche – in negativo – il carattere ermetico di Michael Terlizzi. Pollice in giù pure per la battagliera Mila Suarez, troppo spesso finita amaramente nelle provocazioni di altri concorrenti. Le intuizioni vincenti della D’Urso ricadono sulla scelta degli opinionisti: Malgioglio è insostituibile, Zanicchi capace a calarsi in un ruolo che all’inizio della stagione sembrava starle stretto.



