Grande Fratello 2019, semifinale/ Finalisti, eliminati, e diretta: Erica a rischio

SEMIFINALE GRANDE FRATELLO 2019, STASERA SARANNO RESI NOTI I FINALISTI!

Serata ricca di sorprese quella che ci attende questa sera con Grande Fratello 2019. Barbara d’Urso è pronta a dare il via alla semifinale di questa sedicesima edizione che proclamerà i suoi finalisti. Prima ancora di conoscere i nomi che si affiancheranno a Gennaro Lillio, molti saranno gli argomenti dei quali la conduttrice dovrà trattare. Ancora una volta grande protagonista sarà Francesca De André. La figlia di Cristiano De André ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblico a casa, prima per la questione del tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini, poi per la storia d’amore che starebbe nascendo con Gennaro Lillio. Ed è proprio il forte avvicinamento di quest’ultima settimana ad essere al centro della puntata del Grande Fratello 16 di questa sera.

SORPRESA PER KIKò NALLI AL GRANDE FRATELLO 2019?

Dopo aver avuto le prove del tradimento di Giorgio Tambellini, Francesca De André sembra aver deciso di chiudere definitivamente con lui. Ecco perché, al Grande Fratello 2019, si è lasciata maggiormente andare alle avances di Gennaro Lillio. In settimana tra i due c’è stato anche un bacio rubato e, secondo Barbara d’Urso, anche uno di notte, sotto le coperte. Francesca De André non sarà l’unica protagonista della serata. Si tornerà a parlare di Kikò Nalli e della sua storia con Ambra Lombardo. Lunedì scorso, per mancanza di tempo, l’ex gieffina non ha potuto rientrare in Casa e fare la sua sorpresa a Kikò. Barbara d’Urso troverà sicuramente tempo questa sera, anche perché l’ex marito di Tina Cipollari è tra i nominati di questa settimana e rischia di lasciare il reality a un passo dalla finale.

ERICA, ENRICO E KIKO’: CHI SARÀ ELIMINATO QUESTA SERA AL GRANDE FRATELLO?

E arriviamo ai concorrenti in nomination questa settimana al Grande Fratello 2019. I più votati dai ragazzi della Casa sono stati Enrico, Erica e Kikò Nalli. Sono loro a rischiare di dover abbandonare la Casa del Grande Fratello prima della finalissima ma, stando ai primi pronostici e alle votazioni precedenti del pubblico a casa, non dovrebbe essere difficile comprendere chi dei tre dovrà abbandonare la Casa. A rischio è infatti la bella Erica. Non sono comunque da escludere colpi di scena che, al Grande Fratello, non mancano mai. A un passo dalla finale, gli inquilini della Casa sono tuttavia ancora tanti. Questo ci fa intuire che durante la serata potrebbero esserci delle eliminazioni lampo.

QUALI SARANNO I FINALISTI DEL GRANDE FRATELLO 2019?

Eliminazioni che i concorrenti del Grande Fratello 2019 si aspettano e delle quali hanno a lungo ipotizzato nel corso di questa settimana. Tra un’eliminazione e l’altra si tornerà a parlare anche di Michael Terlizzi che, solo pochi giorni fa, ha avuto un forte sfogo nella Casa. “Non ce la faccio più a stare qua” ha detto in lacrime Terlizzi, “ho solo pensieri negativi in testa, non lo so perché. Non ti so dire cosa, ma ho solo cose negative“. Infine, solo alla conclusione di una lunga puntata, conosceremo i nomi dei finalisti di questa sedicesima edizione: quali saranno? Oltre a Gennaro Lillio, secondo alcuni pronostici, potremmo ritrovare anche Francesca De André, Martina e Kikò.



