Grande Fratello 2023, 11a puntata: Il televoto “divide” la Casa/ Tutti dalla parte di Rosy Chin…

Televoto Grande Fratello 2023: i concorrenti si schierano

Alfonso Signorini ha inaugurato l’11a puntata del Grande Fratello 2023 puntando dritto al teso scontro al televoto. Questa settimana saranno 3 pilastri a giocarsi l’eliminazione: Rosy Chin, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Visto lo scontro titanico con il pubblico pronto a dare il verdetto, il conduttore ha deciso di sondare gli animi nella casa cercando di capire quale sarebbe la preferenza dei coinquilini rispetto all’eliminazione imminente.

GRANDE FRATELLO 2023, 11A PUNTATA/ Concorrenti, diretta: il padre "padrone" di Heidi contro Massimiliano

Alfonso Signorini ha dunque chiamato le 3 concorrenti in nomination – Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares – a dividersi in tre zone differenti della Casa. A questo punto, ha chiesto ai concorrenti rimasti di raggiungere il concorrente che vorrebbero che restasse nella Casa del Grande Fratello 2023. All-in per Rosy Chin; praticamente tutti raggiungono la chef. Vittorio Menozzi e Heidi Baci raggiungono invece Grecia Colmenares mentre Fiordaliso e Giuseppe Garibaldi si fiondano da Beatrice Luzzi.

Massimiliano Varrese ed Heidi Baci, rapporto ambiguo al Grande Fratello 2023/ "Ci siamo riavvicinati…"

Grande Fratello 2023, 11a puntata: Beatrice Luzzi sorpresa da Vittorio e Heidi…

Dopo aver sancito gli schieramenti in vista del televoto dell’11a puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini cerca di capire se i diretti interessati si sarebbero aspettati un comportamento differente da alcuni compagni di viaggio. Spicca il pensiero di Fiordaliso: “Io per Beatrice mi sento di essere una colonna. Ho messo in crisi il loro rapporto? Io mi dimentico di essere qua dentro, quindi dico cose…”. Tempestiva la risposta di Beatrice Luzzi: “Tieni un piede almeno per terra mi ha detto, e io l’ho apprezzato”.

Samira Lui: "Se volessi Giuseppe me lo prenderei in poco tempo"/ Beatrice Luzzi sbotta: "Si commenta da sola"

Sempre Beatrice Luzzi, ha anche avuto modo di spiegare chi avrebbe immaginato che l’avrebbe seguita: “Se mi sarei aspettata qualcun altro al mio fianco? Avrei detto sicuramente Vittorio e Heidi, però è stato giusto che siano andati da Grecia Colmenares“. Prima di far tornare tutti in casa per concentrarsi su altri argomenti, Alfonso Signorini chiede anche il parere di Vittorio Menozzi, al fianco di Grecia Colmenares: “Perchè non sono andato da Beatrice? Ho visto quanti erano da Rosy e ho immaginato chi sarebbe andato da Beatrice. Viste le attenzioni di Grecia ho pensato che fosse giusto andare da lei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA