Grande Fratello 2023, 13a puntata/ Diretta, eliminato e nomination: il ritorno di Heidi Baci

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 23 ottobre

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello 2023 che torna in onda oggi, lunedì 23 ottobre, in prima serata su canale 5. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono pronti a commentare tutto ciò che è accaduto nella casa di Cinecittà durante gli scorsi giorni. Quella di questa sera sarà una puntata ricchissima e che potrebbe dare il via a nuove dinamiche alla luce dell’esito del televoto. Quello che si chiuderà questa sera è un televoto molto affollato. Al termine della scorsa puntata, infatti, è stato aperto un televoto tra Beatrice Luzzi, Giselda, Grecia Colmenares, Rosì Chin, Valentina e Vittorio.

Il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare e tra tutti, stando ai vari sondaggi, il concorrente meno votato potrebbe essere una donna. La grande favorita a vincere il televoto resta Beatrice Luzzi che continua ad essere una protagonista indiscussa creando numerose dinamiche sia per la storia con Giuseppe Garibaldi che per la rivalità con gli altri concorrenti.

Heidi Baci torna al Grande Fratello 2023

Dopo aver inviato una lettera ai concorrenti del Grande Fratello 2023 dopo aver abbandonato la casa per tornare dalla propria famiglia, nel corso della nuova puntata del reality show, tornerà ufficialmente Heidi Baci che spiegherà tutta la verità sui motivi che l’hanno spinta a lasciare definitivamente il reality. Oltre a raccontare la propria verità, inoltre, Heidi sarà la protagonista di un confronto con Massimiliano Varrese con cui il rapporto ha vissuto fasi altalenanti. Tra allontanamenti e riavvicinamenti, Heidi e Massimiliano hanno monopolizzato diverse puntate del reality e, questa sera, torneranno a guardarsi negli occhi.

Nel corso della serata, inoltre, potrebbe arrivare anche Greta Rossetti, la fidanzata di Mirko Brunetti che, durante i primi giorni nella casa, ha spesso parlato di lei e della crisi vissuta poco prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La nuova puntata del Grande Fratello 2023 può essere vista in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Come sempre, vi ricordiamo che è possibile seguire anche la diretta streaming tramite Mediaset Infinity dove è possibile restare sempre aggiornati su ciò che accade nella casa attraverso la diretta garantita da due regie differenti.

