GRANDE FRATELLO 2023, 37A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice, Marco, Federico, Sergio e Stefano nominati

Proseguono le nomination al Grande Fratello 2023 con Giuseppe Garibaldi che in confessionale vota Federico. Poi è la volta di Greta che nel confessionale nomina Federico: “mi dispiace tanto, ma è la persona con cui passo pochissimo tempo insieme”. Perla nomina Federico: “stasera è veramente difficile, voto Federico per il semplice motivo che non condividiamo quasi nulla durante la giornata. Ti vedo anche un pò assente, mi dispiace veramente tanto”. Stefano vota Marco Maddaloni: “poteva cogliere l’occasione di stasera di non nominare Beatrice e dare il buono esempio”. Rosy: “non nomino Beatrice perchè credo in questo rese, ma per strategia voto Federico visto che è stato nominato da molti”. L’ultima nomination è di Paolo che, nel segreto del confessionale, vota Grecia.

I concorrenti più votati nella casa sono Beatrice, Federico e Marco Maddaloni. A loro tre si aggiungono Sergio e Stefano già candidati all’eliminazione. Chi vuoi salvare tra Beatrice, Federico, Marco Maddaloni, Sergio e Stefano? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di mercoledì 21 febbraio 2024. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ancora in nomination

E’ il momento delle nomination al Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini comunica a tutti i concorrenti: “il concorrente più votato di questa sera andrà in nomination con Sergio e Stefano e il meno votato sarà eliminato. Simona e Alessio siete ancora esenti”. La prima nomination è quella di Anita che nomina Federico: “lo vediamo molto spento, dorme tutto il giorno, vorrei si facesse conoscere di più”. Si prosegue con Federico che nomina Greta: “mi ha nominato più volte nella casa”. Poi è la volta di Sergio che vota Massimiliano: “mi ha detto che stasera mi vota”. Letizia va di nomination palese: “sono in difficoltà, nomino per esclusione Bea, tra tutte è l’unica con cui mi sono riavvicinata solo negli ultimi giorni”. In confessionale è la volta di Grecia: “nomino Beatrice, voglio cambiare posto della tavola, va sempre dritta a me”.

Intanto nella casa arriva Fiordaliso per festeggiare il suo compleanno con i suoi amici. Proseguono le nomination con Massimiliano che vota Federico: “ti voglio bene, abbiamo legato tantissimo, ma ti ho visto un pò abbacchiato e spero che questa nomination ti dia quella carica interiore della volta scorsa”. Marco Maddaloni, invece, nomina Beatrice “abbiamo trovato un punto di incontro perchè conviviamo in questa casa. Mi ha fatto piacere aver ritrovato un rapporto, ma andrei contro me stesso se nominassi uno dei ragazzi che sono il mio punto di riferimento”. Si procede con Beatrice che nel confessionale vota Marco Maddaloni: “non ha mai avuto la saggezza di venirsi a scusarsi e a spiegarmi tutte quelle cattiverie che ha tirato fuori”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Sergio candidato all’eliminazione con Stefano

Prosegue la 37ima puntata del Grande Fratello 2023 con il verdetto del televoto. “E’ il momento del verdetto quindi Beatrice, Sergio e Grecia spalle al led” – dice Alfonso Signorini pronto a comunicare il nome del concorrente meno votato ai tre candidati in nomination. “Vi ricordo che Stefano è il primo candidato all’eliminazione della prossima puntata. Tra Beatrice, Grecia e Sergio il meno votato del pubblico dovrà sfidare Stefano all’eliminazione di mercoledì prossimo e si tratta di Sergio.

L’eliminazione sarà il prossimo mercoledì” conclude Signorini. Il concorrente più votato è Beatrice Luzzi con il 44% dei voti seguita da Grecia con il 34%. Ultima posizione per Sergio con il 22% dei voti. Nella casa di parla di Pinocchio di Collodi, un libro per ragazzi ed adulti. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Letizia “vedo Paolo nella mia vita per sempre”

Il Grande Fratello 2023 celebra la storia d’amore di Paolo e Letizia. In studio Letizia racconta: “mi sento un’altra donna, sono cresciuta tantissimo. Il grande Fratello è stata l’avventura più bella della mia vita”. In studio arriva Paolo per festeggiare il loro amore. Cesara Buonamici commenta: “l’ho visto sin da subito, poi ci siamo andati coi piedi di piombo. Lui è stato una roccia e lei ci è arrivata lentamente”. Paolo: “non posso stare staccato da le’, tre minuti che non la trovo con gli occhi mi sento perso io”.

Poi è la volta di Letizia che, visibilmente emozionata, dice: “ho passato la mia vita a sopravvivere più che a vivere, quando mi è arrivata la telefonata è stata la prima volta che era una cosa totalmente di bello. Quando non sei abituata alla felicità, all’amore, alle cose pulite e belle. Ho sofferto tanto e quando sono entrata qui, mi sono guardata intorno con le lacrime agli occhi”. Anche Paolo al settimo cielo: “non ero soddisfatto della mia vita di prima, non trovo niente che mi potesse riempire, ero quello che volevo. La prima cosa che ho detto a lei è la forza che ha simile a mia madre”. Sul finale Letizia: “io vedo Paolo nella mia vita per sempre”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Simona Tagli sotto accusa

Al Grande Fratello 2023 si parla del triangolo tra Sergio, Greta e Alessio. Il primo è Sergio che parlando di Greta dice: “mi piace, è una bellissima ragazza e persona”. Poi è la volta di Alessio: “vedo Sergio più coinvolto di me, se dovessi svegliami una mattina innamorato allora.. Greta è una ragazza bella, ha tantissime qualità, ma non sono entrato qua per trovare moglie o fidanzata. C’è un grande feeling con Greta”. Nel confessionale Simona Tagli commenta: “in un mondo di Kardashian è meglio essere una Grace e puntare in alto. Abbiamo lanciato le curve di Greta, ma è una bambina, dorme con un orsacchiotto”, mentre Beatrice precisa “ricordo cosa ha detto il fratello, che ogni tanto caccia le unghie, quindi attendiamo”.

Intanto si parla di Simona Tagli che si è scontrata con Perla, Anita e Alessio. “Intanto per la questione di Greta, stavo valutando l’uscita di Vittorio dalla casa: c’è stata una dinamica poco piacevole. Se avessi voluto silenziarmi sarei rimasta nel salotto di casa a vedere il GF, ma se sono qui con il mio carattere non posso non dire ‘diamoci una calmata’ perchè si tende ad andare indietro nel tempo. Non mi posso permettere di parlare per il passato, ma per il presente. Il livello basso è il parlare dietro, non dirsi le cose in faccia”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Stefano riabbraccia mamma Carla

Giuseppe Garibaldi ritorna nella casa del Grande Fratello 2023 e fa uno scherzo ai compagni, complice Alfonso Signorini e l’intelligenza artificiale. I concorrenti però non ci cascano! Intanto in passerella è il momento di Carla, la mamma di Stefano, pronta a fare una bellissima sorpresa al figlio. “Lo sto seguendo, connessa sempre, come posso non vedere mio figlio, lo trovo benissimo, molto amorevole, servizievole, sta facendo un bel percorso. E’ un ragazzo abbastanza educato, è una bella persona”.

Stefano parla dei suoi mesi nella casa: “sono trascorsi abbastanza velocemente, mi sono piaciuti moltissimo, sono stati molto intensi, mi hanno dato tante emozioni e mi hanno insegnato tantissime. Beatrice, le voglio veramente bene, abbiamo diversi progetti insieme”. Poi parla della madre “Lady Carla”: “questo suo amore smisurato mi ha reso molto forte. Grazie a mia mamma io ero una persona ed ero amata a prescindere da ogni cosa e quindi siamo connessi da adesso per l’eternità”. In tugurio arriva la mamma per una bella sorpresa: “è tanto che non ci vediamo, non vedevo l’ora di vederti, sei bellissimo. Diciamo che come inizio, son troppo contenta di vederti, sono fiera per quello che sei diventato e dimostrato: pacatezza, educazione, anche nelle discussioni non sei mai stato arrogante. Ti amo per quello che sei, sei la gioia dei nostri cuori, di tutta la famiglia”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, scatta il bacio tra Perla e Mirko

E’ tempo di confronto definitivo al Grande Fratello 2023 tra Perla e Mirko. “Ha avuto una reazione tanto, troppo. L’ho percepita quando mi ha scritto quelle parole con le lacrime agli occhi, mi è arrivato il fatto che lui mi ami ancora tantissimo e forse ancora più di prima. In questo percorso lui si sta rinnamorando di me, lui è entrato con tante paure. Io molto meno, la mia unica paura è stata una: che lui non riuscisse a superare quello che è successo tra noi. Io penso che non ho mai smesso di amarlo” – ha detto Perla che poi in passerella riabbraccia a sorpresa il suo Mirko,

Visibilmente emozionato, Mirko precisa: “ho sempre cercato di tutelare tutto questo, sono 8 mesi che stiamo davanti alle telecamere, per me non è facile. Adesso la potrei anche baciare, non lo faccio perchè me lo voglio godere quando uscirà senza telecamere perchè vale tanto”. Cesara dallo studio ha una domanda: “cosa vi ha fatto cambiare, la svolta quando è arrivata, quale momento ha cambiato tutto?”con Mirko che replica “un momento importante è stato quando Marco mi ha detto lascia perdere la razionalità che non serve a niente, mi è servito tantissimo. Quando sto con lei entro con un pensiero, ma poi quando stiamo insieme stiamo benissimo”. Sul finale Perla: “lui ha tante paure, quello che io faccio lo associo ad un passato, qui è semplicemente una cosa che deve metabolizzare, so che non è facile, l’ho fatto in passato e so che si soffre”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Mirko: “seconda possibilità con Perla”

Al Grande Fratello 2023 si torna a parlare di Perla e Mirko. In passerella, Mirko si racconta: “era uno dei pochi dubbi che avevo sul sentimento che ci lega che è ancora profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore, non è un bene”. Anche Perla dalla casa commenta: “si sono d’accordo, fondamentalmente ce lo siamo anche detti, l’unica certezza che abbiamo è quella. Quando stiamo insieme sembra che la nostra relazione non abbia mai avuto una fine”. Mirko, visibilmente emozionato, precisa: “quello che ho fatto dicendole le mie insicurezze e debolezze, uscendo mi sono ritrovato a dover metabolizzare da solo e queste cose lei l’ha fatto molto prima. Vederla imbarazzata con un’altra persona..la mia paura è stata pensare che lei non volesse riprovarci. Un legame così profondo non può non riprovare a darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità in questi ultimi mesi, ma quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, ci siamo dati troppo”.

Dalla casa Perla: “si è lasciato un pò andare e sono contenta che in questo momento sta affrontando quella paura che mi ha espresso qui. Sono stati giorni un pò pesanti, avrei evitato, avrei pensato più a noi”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini “clima cambiato, bello l’abbraccio corale”

Alfonso Signorini dà il via alla 37esima puntata del Grande Fratello 2023: “grazie a tutti per questo affetto. Saluto tutti, stasera ho voglia di cominciare. Sono successe tante cose, sono cadute anche alcune riserve, si respira stranamente un’aria di quiete e mi auguro che sia definitiva. C’è un clima leggero e quieto come piace a noi. Mirko ha lasciato la casa e ha lasciato una Perla in lacrime, ma questa sera recuperiamo, li faremo rincontrare. Questa sera in casa ritorna Garibaldi dopo gli ultimi accertamenti”. Poi il conduttore dà lo stop al televoto e si collega con la casa – “mi fa piacere vedere che nella casa il clima è un pò cambiato. Ci sono stati tanti abbracci, addirittura c’è stato un abbraccio corale in piscina, ma anche un abbraccio tra Beatrice e Massimiliano“.

Intanto in passerella c’è Mirko. “Sono stati tre giorni che mi hanno travolto completamente perchè ho fatto una cosa che non è da me, ho messo a nudo tutte le mie insicurezze e debolezze, anche nei confronti di Perla” – racconta l’ex concorrente del GF. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Mirko e Perla torneranno insieme?

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio, accanto al conduttore, ritroveremo Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli chiamata a raccontare i commenti dei social. Durante la puntata scopriremo il verdetto del televoto: chi vuoi salvare tra Sergio, Beatrice e Grecia? Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione.

Cosa succederà durante la puntata di questa sera? Il ritorno di Giuseppe Garibaldi costretto a lasciare la casa del GF per una serie di accertamenti medici. Non solo, un nuovo confronto tra Perla e Mirko reduci dalla convivenza nel tugurio. I due ex fidanzati sono arrivati ad una scelta per il loro rapporto? Torneranno insieme? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 37a puntata

Lunedì 19 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette l’imperdibile puntata del Grande fratello 2023. Il reality show, giunto al 37esimo appuntamento, torna in onda con la conduzione di Alfonso Signorini e il commento di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che torna a ricoprire il ruolo di commentatrice social dopo la proposta di matrimonio al fidanzato Alessandro Basile. La puntata odierna del Grande fratello sarà, come sempre, dedicata ai sentimenti, ai confronti, ma anche all’esito del televoto. Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Sergio, Beatrice e Grecia: chi, tra i tre, sarà salvato dal pubblico?

Ancora una volta, la super favorita al televoto è Beatrice Luzzi che continua ad essere la preferita del pubblico insieme a Perla Vatiero. A rischiare, dunque, saranno Sergio e Grecia con il primo che potrebbe perdere la sfida al televoto. Il meno votato di questa sera finirà al televoto eliminatorio.

Grande Fratello 2023: il ritorno di Garibaldi e il nuovo confronto tra Perla e Mirko

Grandi emozioni nel corso della 37a puntata del Grande Fratello 2023 con il ritorno in casa di Giuseppe Garibaldi. Dopo aver accusato un nuovo malore, negli scorsi giorni, ha lasciato nuovamente la casa per sottoporsi a nuovi controlli medici. Questa sera, Giuseppe tornerà in casa per riprendere il proprio posto tra i concorrenti e l’accoglienza sarà speciale per lui da parte dei coinquilini. Dopo aver lasciato la casa senza poter salutare nessuno e lasciando solo una lettera a Perla Vatiero, questa sera, Mirko Brunetti tornerà nuovamente in casa per l’ennesimo confronto con Perla e per raccontare così successo con l’ex fidanzata durante la nuova convivenza.

Spazio, poi, a Simona Tagli. Nonostante sia entrata in casa da poco, la showgirl è riuscita a creare diverse dinamiche con le sue opinioni spesso taglienti e dirette. Nel corso della puntata in onda questa sera, Simona avrà la possibilità di confrontarsi con gli altri concorrenti, in particolare, con le donne.

Come vedere in diretta streaming il Grande fratello 2023

Spazio, poi, alle emozioni con una sorpresa davvero speciale per Stefano che avrà la possibilità di riabbracciare la mamma Carla che ha sempre sostenuto ogni sua scelta. Sorpresa anche per Letizia e Paolo, l’unica coppia presente in casa e che per San Valentino ha vissuto un momento speciale.

La nuova puntata del Grande Fratello 2023 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. La diretta streaming, contemporanea a quella televisiva, ma anche successiva con varie clip dedicate ai concorrenti, è sempre disponibile sul sito o sull’applicazione di Mediaset Infinity.











