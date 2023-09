Grande Fratello 2023, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: sorpresa per Alex Schwazer e verdetto televoto

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta terza puntata

Dall’inizio della nuova edizione è trascorsa esattamente una settimana e, dopo l’ingresso di tutti i concorrenti, il Grande Fratello 2023 entra ufficialmente nel vivo con le prime dinamiche. Lunedì 18 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata del reality show che, finora, non sembra aver conquistato l’affetto del pubblico. La seconda puntata ha fatto registrare un calo di ascolti incollando davanti ai teleschermi 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1% facendo registrare un netto calo rispetto alla prima puntata che, invece, aveva raccolto 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share.

Alfonso Signorini, con l’aiuto dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli, proverà a convincere il pubblico cominciando a dare spazio non solo alle dinamiche che sono nate nella casa, ma anche alle storie. Occhi puntati, naturalmente, sull’esito del televoto: chi sarà il preferito del pubblico tra Giselda, Vittorio, Grecia e Rosy?

Grande Fratello 2023: Rosy contro Beatrice e Grecia contro tutti

Prime antipatie nella casa del Grande Fratello 2023 come anticipa Alfonso Signorini nel daytime in onda prima della terza puntata. In particolare, tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi pare non ci sia molta simpatia. Tra le due non mancherebbero frecciatine e battute e, nel corso del nuovo appuntamento, il conduttore proverà a capire qualcosa in più del loro rapporto. Scontro generazionale, invece, tra Anita, Samira e Letizia e Grecia Colmenares.

Le tre ragazze e l’attrice più famosa delle soap opera hanno avuto uno scontro nelle scorse ore. Tutto sarebbe nato da uno scherzo che, però, avrebbe portato a galla alcuni malumori. Atmosfera decisamente diversa, invece, tra Ciro Petrone e Fiordeliso tra i quali è nata un’amicizia sincera.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 è anche un contenitore di storie importanti ed emozionanti. Questa sera, Alfonso Signorini racconterà più nel dettaglio la storia di Alex Schwazer e lo farà con l’aiuto della moglie dell’atleta, Kathrin Freund che è stata definita da Alex come la sua forza e che entrerà nella casa per fargli una sorpresa.

La terza puntata del Grande Fratello 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.25, subito dopo la puntata di Paperissima Sprint e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Martedì 19 settembre, invece, in prima serata, è possibile seguire la replica della terza puntata su La5.

