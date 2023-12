Grande fratello 2023: Anita, Massimiliano, Giuseppe e Rosy sono i nuovi mmuni/ Esplode la polemica: il motivo

Grande fratello, i nuovi immuni finiscono al centro di una polemica web

Mentre sale l’attesa per i festeggiamenti di Capodanno 2024, gli immuni dalle nomination al Grande Fratello, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin insieme a Massimiliano Varrese sono al centro di una nuova polemica nel web.

La decretazione dei tanto discussi gieffini immuni, in corsa al futuro Grande fratello 2024, prima dello scoccare della mezzanotte di Capodanno 2024 nella notte di San Silvestro in arrivo si registra nell’ultima puntata del reality per l’anno 2023, di sabato 30 dicembre 2023. Sotto la conduzione di Alfonso Signorini, quindi, tra i diretti rivali della favorita candidata alla leadership di Grande fratello tra i concorrenti, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Massimiliano Varrese sono indicati come i gieffini beneficiati della immunità dalle nomination di rischio eliminazione. In altri termini i summenzionati concorrenti non possono essere votati come candidati all’eliminazione al nuovo televoto di rischio, da parte dei coinquilini, nel gioco della Casa più spiata d’Italia. E l’immunità che di recente spettava alla più amata del pubblico del reality show, Beatrice Luzzi, passa così ai rivali dell’attrice dalla fulva chioma. Una svolta che vedrebbe a rischio la leadership di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, con una pronta polemica nel web.

Federico Massaro, "nomination a caso" al Grande Fratello 2023/ Signorini sbotta: "Ti squalifico..."

Esplode la polemica sugli immuni di Grande fratello: Rosy, Massimiliano, Anita e Giuseppe

“Rosy, Massimiliano, Anita e Giuseppe

preferiti ed immuni “dagli autori”… Ma il

Codacons e Antitrust hanno da fare solo

con la Ferragni?!?”-attenziona sibillino, con tono polemico, il blogger investigatore social attivo via Instagram, nel messaggio virale che segna un tripudio di interazioni web di supporto. Insomma, sembra proprio che una larga compagine di internauti nel web non accetti l’immunità dalle nomination a beneficio dei rivali di Beatrice Luzzi, tacciati di muovere delle dinamiche a sfondo di bullismo e cattiveria gratuita, con attacchi continui, ai danni dell’attrice: “Che aspettano ad intervenire”, si chiede in conclusione il post pubblico di contestazione aggregante, firmato Alessandro Rosica, ai danni di Grande fratello, che nella descrizione dello stato poi rincara la dose tacciando la produzione del reality show di favoritismi e trattamenti speciali riservati ad personam, nel gioco della Casa: “Ovviamente Anita non abbandonerà mai la casa. Spinta fino alla fine, arriverà

in finale”.

Anita minaccia di uscire dal Grande Fratello 2023 dopo la lite con Beatrice/ "Questa volta sei andata oltre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA