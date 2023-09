Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, la prima lovestory?/ Ecco cosa accade nel tugurio!

Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono inseparabili

Sono la papabile prima lovestory del Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, che – complici i loro nomi ad alto valore storico- fanno breccia nei cuori di molti spettatori. Il Grande Fratello 2023 ha inizio l’11 settembre 2023 con la presentazione di 15 tra i 21 concorrenti vip e nip previsti. E tra questi i “not importanti people” ma dai nomi degni del titolo di “vip” nella Storia della Repubblica italiana, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, si presentano in coppia, chiamati non a caso insieme in passerella.

Lorenzo Remotti: "Fecondazione assistita con mia moglie"/ La confessione al Grande Fratello 2023

Lui, Giuseppe Garibaldi, e lei con il nome di Anita Olivieri che ricorda l’eroina dei due mondi e moglie dell’uomo d’azione che nella storia del Risorgimento semina i valori della Repubblica in Italia. Il debutto é stellare, con i telespettatori che si chiedono che ci facciano ad un reality show di intrattenimento come il Grande Fratello dei concorrenti dai nomi di alto valore “storico”. E, intanto, mentre manca poco alla seconda puntata che segue la prima, attesa per il 15 settembre, Anita e Giuseppe sembrano dirsi inseparabili.

Paolo Masella, nuovo tronista di Uomini e donne?/ Al Grande Fratello 2023, "ammicca" a Maria De Filippi

Tra i 15 concorrenti, 5 finiscono nel tugurio del Grande Fratello 2023 e…

Finiti tra i cinque concorrenti separati dal resto dei concorrenti della Casa, nel tugurio, Giuseppe Garibaldi confida di sentirsi particolarmente attratto dalla bionda, e Anita Olivieri non disdegna le attenzioni del coinquilino moro. I due sembrano dirsi affiatati, per il gran piacere dei rispettivi neonati fandom , che ai nastri di partenza del Grande Fratello 2023 già fanno il tifo per i beniamini gieffini sognando la qualificazione di quest’ultimi alla finale e l’ufficializzazione del loro amore, nel gioco. Questo, mentre tra una confidenza e l’altra ai compagni nella Casa la papabile neo “Anita Garibaldi” confida di aver patito molto la distanza nella relazione con l’ormai ex. Quest’ultimo si palesava molto preso dai suoi impegni di lavoro, tanto da farla sentire sola, il che avrebbe compromesso o rapporti tra i giovani fino alla rottura tra loro.

Grande Fratello 2023, Samira Lui e il doppio senso sulle patate/ La modella rischia la squalifica?

E, intanto, una compagine di concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023 dichiara guerra ai predecessori concorrenti in gioco al Grande Fratello vip 7, dando vita ad una battaglia piuttosto infuocata…. Accade mentre é in corso il televoto per la decretazione del preferito dal pubblico, che vede nominati Giuseppe, Samira Lui, Vittorio, Lorenzo, Anita.

ANITA OLIVIERI: "UN RAPPORTO VA COLTIVATO"

Anita Olivieri parla della sua passata storia d'amore e dei motivi legati alla rottura del loro rapporto.#gf #GrandeFratello pic.twitter.com/UolFfUGOsG — 💙Angelo 💚🤍❤️ (@Ang_Gulino) September 13, 2023

Anita e Giuseppe Garibaldi la presentazione più iconica di sempre 😂😂😂✈️✈️✈️#GF pic.twitter.com/OjXHjoxfNc — IHaveAdream (@SaCe86) September 11, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA