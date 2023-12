Grande fratello 2023: Beatrice Luzzi vincitrice annunciata?/ L’indizio in un messaggio aereo

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi é tra i nominati candidati al titolo di eliminato al televoto

Beatrice Luzzi riceve una inaspettata sorpresa nei cieli della Casa più spiata d’Italia, per la condotta di gioco assunta in corsa al Grande Fratello 2023. Un particolare che fa dell’attrice dalla fulva chioma la principale candidata tra i concorrenti gieffini in corsa al Grande Fratello 2023, al titolo di vincitore finale del reality show in onda sulle reti streaming e TV, Mediaset.

Mirko Brunetti, confronto con Greta al Grande Fratello: "Ecco cosa le dirò"/ "Tornare insieme? Ora penso a…"

Nell’attesa generale dell’occhio pubblico per la messa in onda della nuova e 27a puntata di Grande fratello 2023, prevista nella prima serata della data odierna 16 dicembre 2023 e in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity, Beatrice Luzzi riceve un messaggio aereo di supporto. I fan la celebrano con un messaggio via etere, che aleggia come i titoli di coda al volo di un aereo sul tetto della Casa, al grido di: “Bea, fuori é rivolta per te…”, si legge tra le righe del messaggio aereo. E il riferimento delle parole dei supporter é non troppo velatamente alla polemica corrente nel web, che vede Massimiliano Varrese tacciato di una condotta di gioco unfair e a sfondo di maschilismo, misoginia, accanimento mosso verso l’attrice collega.

Mirko Brunetti: "Con Perla è davvero finita"/ "Greta? Non la amo e non cercavamo un figlio insieme"

La reaction di Beatrice Luzzi al sostegno dei fan

E, intanto, in reaction al messaggio dei supporter, Beatrice Luzzi non lesina delle dichiarazioni in un feedback di gratitudine generale, per il supporto al Grande Fratello 2023: “Grazie, confido in voi, pensateci voi…é importante per me questo messaggio…”. La stessa Beatrice Luzzi é tra i concorrenti gieffini nominati a rischio eliminazione, al televoto corrente di Grande fratello 2023 i cui risultati sono previsti alla nuova puntata nei palinsesti nel weekend in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, schierata contro Perla Vatiero, Vittorio Menozzi, Sara Ricci e Grecia Colmenares…











© RIPRODUZIONE RISERVATA