Grande fratello 2023: Beatrice salva, Giselda, Alex e Fiordaliso a rischio/ Il pronostico sulla 16a puntata

Nelle ore che segnano l’attesa per la 16a puntata di Grande fratello 2023, al televoto in corso Beatrice Luzzi e Fiordaliso si anticipano rispettivamente come la papabile immune e il possibile nuovo eliminato. O almeno questo é quanto si profila nel pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, stando ai risultati di un sondaggio web aperto tra le Instagram stories. Lo stesso chiama l’occhio pubblico ad esprimere la propria preferenza tra i quattro concorrenti nominati al televoto per il rischio di eliminazione dal Grande fratello 2023. E i risultati delle votazioni sono attesi nella puntata del reality del 2 novembre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

I nominati che rischiano la decretazione dell’uscita di scena dal reality show nella Casa più spiata d’Italia sono Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Fiordaliso, tra cui l’attrice vip si riconfermerebbe la preferita indiscussa dell’occhio pubblico.

La nuova e 16a puntata di Grande fratello 2023, secondo quanto pronosticato, vedrebbe Beatrice infatti come la papabile candidata all’immunità. Quindi, possibile volto non nominabile all’atteso nuovo girone di nomination, per il 66% dei voti.

Fiordaliso é l’eliminata al Grande Fratello 2023?

Seconda posizione, nell’ordine di gradimento di Grande fratello 2023, per la nip Giselda Torresan, quotata al 15% dei voti. Insieme alla nip, data la rilevante distanza in termini di percentuali di voti in percentuale a favore per il salvataggio dalla preferita, anche i vip Alex e Fiordaliso rischiano l’eliminazione, in quanto a distanza ravvicinata tra loro e con percentuali di voti risicate. La terzultima posizione, infatti, nel gradimento dell’occhio pubblico del reality, va allo sportivo vip Alex Schwazer, quotato al 10% dei voti. Ultima posizione, invece, per il concorrente più a rischio al televoto di Grande fratello 2023, Fiordaliso: la cantante vip, tra i protagonisti in corsa per un posto alla finale del reality sul gioco nella Casa, si attesta alla percentuale di voti risicata al 9%, come la principale candidata al titolo di eliminata.

