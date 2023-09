Grande Fratello 2023: come vedere in streaming e seguire online e sui social/ Da Mediaset Infinity a…

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello torna in onda questa sera su canale 5 con un’edizione tutta nuova e e sono tanti i modi per seguire il reality e restare sempre aggiornati sulle dinamiche che si verranno a creare all’interno della casa più spiata d’Italia per la convivenza tra estranei. La prima puntata del Grande Fratello 2023 va in onda oggi, 11 settembre, a partire dalle 21.30. La diretta televisiva è garantita per tutto il giorno grazie a Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Previsti due appuntamenti con il daytime su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).

Come per tutti i programmi Mediaset, però, anche per il Grande Fratello è garantita la diretta streaming. Il sito di Mediaset Infinity, disponibile anche come app da scaricare su smart tv, smartphone e tablet, permette ai fan del reality show di seguire la diretta in qualunque momento. Basta collegarsi al sito o all’applicazione e, contemporaneamente alla diretta televisiva, comincerà anche quella streaming. Grazie al tasto Restart, inoltre, si può seguire la diretta dall’inizio anche se quella televisiva è già cominciata. E’ possibile, inoltre, rivivere anche i singoli momenti dedicati ai vari personaggi.

Come seguire sui social il Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello, naturalmente, è anche social. Le avventure dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà possono essere seguite su Instagram e su Twitter. Su Instagram, in particolare, la pace ufficiale del reality show, ogni giorno, pubblicherà clip mostrando ciò che accadrà all’interno della casa. Clip che potranno, poi, essere visti integralmente direttamente sul sito del Grande Fratello.

Anche il profilo Twitter del Grande Fratello (oggi X, ndr), è pronto a pubblicare contenuti inediti al pubblico. In particolare, è il luogo in cui saranno maggiormente commentate le puntate in diretta serali.

