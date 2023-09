Grande Fratello 2023, Paolo Masella nomina Giselda perché attratta da lui?/ La motivazione spacca il web

Grande Fratello 2023, la nomination di Paola Masella a Giselda Torresan non convince il pubblico: esplode la bufera sul web

Iei sera, venerdì 15 settembre, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello 2023, con il reality di Alfonso Signorini che finalmente è entrato nel vivo. I cinque concorrenti nel tugurio, Giuseppe, Anita, Samira, Lorenzo e Vittorio hanno dovuto esprimere una nomination tra uno tra loro, e ad andare al televoto è stato il modello ed ingegnere Vittorio. Gli altri concorrenti invece hanno mandato in nomination Grecia Colmenares, Rosy e Giselda. Quest’ultima è stata votata dallo sportivo Alex Schwazer e dal macellaio Paolo Masella che ha espresso una motivazione alquanto curiosa.

Giulia Salemi 'tradisce' Alfonso Signorini per Rai1/ Dopo il Grande Fratello il ruolo a La vita in diretta

Il concorrente gieffino, infatti, ha trovato una motivazione alquanto particolare per la sua nomination: ha deciso di nominare Giselda Torresan perché ha notato la sua attrazione nei suoi confronti. Pertanto vuole distruggere le sue fantasie e non illuderla, prima che sia troppo tardi.

Grande Fratello 2023, Paola Masella ha preso una cantonata su Giselda Torresan? Secondo il web avrebbe frainteso un gesto…

La sua curiosa motivazione sulla nomination ha scatenato le perplessità del web, con il pubblico del Grande Fratello 2023 che si è espresso negativamente sul macellaio. Sono tanti i tweet contro il concorrente romano, che ha nominato Giselda con una motivazione abbastanza debole. Ad ogni modo Paolo ha deciso che nelle prossime ore spiegherà a Giselda il perché della sua nomination.

Grande fratello 2023, Claudio Roma amico di un ex Uomini e donne/ É polemica sui 6 nuovi concorrenti

Chissà come la prenderà la montanara, ammesso e non concesso che lei sia realmente attratta da lui. Secondo molti internauti, infatti, lui avrebbe semplicemente frainteso un complimento di Giselda sul suo aspetto estetico e avrebbe preso una gran cantonata. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime evoluzioni nella casa del Grande Fratello. Appuntamento con la terza puntata, ovviamente, fissato per lunedì sera alle 21.25 su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Grande fratello, Alfonso Signorini: "Le migliori nomination dei 5 anni..."/ L'attacco al GFVIP divide il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA