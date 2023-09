Grande fratello 2023, perché Giulia Salemi é fuori dal cast?/ Al suo posto Rebecca Staffelli…

Grande fratello 2023, Giulia Salemi grande assente in studio: sostituita da Rebecca Staffelli

Giulia Salemi non é riconfermata nel ruolo di addetta alla Social Room al Grande Fratello 2023, e -al suo posto- subentra Rebecca Staffelli. L’occhio pubblico attivo nel web, non a caso, si chiede il motivo per cui la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sia tra i volti uscenti al reality della Casa più spiata d’Italia, dalla conduzione al fianco del conduttore Alfonso Signorini.

Tra le righe di una presunta motivazione della grande assenza nel cast del Grande Fratello, Fanpage avanza un’ipotesi: “Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione tv di Mediaset” – si legge relativamente alla nuova linea editoriale maturata dai vertici dell’azienda di diffusione del reality show, per il cambiamento del Grande Fratello 2023 in partenza l’11 settembre, con la sostituzione che Giulia Salemi subisce da Rebecca Staffelli–. “Arenata in quel passato fatto di gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre. Giulia, che oggi può vantare un’assidua e apprezzata attività sui social, al momento è fuori dai progetti del Biscione. Non in generale, bensì rispetto a quello che vuole approcciare diversamente i reality, prendendo distanza dalle fandom troppo accese, dai profili Only Fans e, in primis, da quello delle influencer in cerca di visibilità per dopare i followers”.

La verità di Giulia Salemi sull’assenza dal Grande fratello 2023

E, incalzata sui motivi legati alla sua uscita di scena dal Grande fratello, dall’alto di un seguito di almeno 2 milioni di follower su Instagram contro gli oltre 160mika di Rebecca Staffelli Giulia Salemi fa sapere in un intervento sulla stessa roccaforte social la sua verità, rispetto alla non riconferma al Grande Fratello e la sostituzione che subisce dalla figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile”. – rilascia per iscritto, su Instagram, la modella italo-persiana. – “Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”.

