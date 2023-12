Grande Fratello 2023: perché salta la puntata del lunedì?/ Spazio a Io canto generation: il reality torna…

Grande Fratello 2023: salta la puntata del lunedì

Il Grande Fratello 2023 perde la prima serata del lunedì. Almeno per le prossime settimane. Ad annunciarlo è stata Rebecca Staffelli che, rispondendo alle domande dei followers, ha svelato che le prossime puntate del reality show andranno in onda sabato 16 e sabato 23 dicembre. Per due lunedì, dunque, il reality non dovrebbe andare in onda anche se, per il momento, la guida tv di Mediaset, riporta ancora l’appuntamento con il Grande Fratello 2023 per lunedì 18 dicembre.

Ad oggi, tuttavia, sembrerebbe quasi certa l’assenza del reality nella prima serata del 18 dicembre. Gli inquilini più famosi d’Italia, dunque, dovrebbero fare compagnia al pubblico di canale 5 solo per i due sabati precedenti al Natale sfidando ancora Ballando con le stelle 2023 che, prima di Natale, si concluderà con la semifinale e la finalissima.

Ecco perché salta la puntata del lunedì del Grande Fratello 2023

Stando a quello che fa sapere Davide Maggio, la scelta di togliere momentaneamente il Grande Fratello 2023 dal palinsesto del lunedì di canale 5 sarebbe legata a Io canto generation. La semifinale del talent di Gerry Scotti era in programma giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì alla Coppa Italia. Tuttavia, Mediaset avrebbe deciso di anticiparla a lunedì 18 dicembre lasciando così il Grande Fratello al sabato ser.

La scelta di anticipare la semifinale di Io canto generation potrebbe essere legata alla programmazione di Raiuno che, giovedì 21 dicembre, manderà in onda l’attesissima ultima puntata della fiction “Un professore 2” con Alessandro Gassman.

