Grande Fratello 2024, anticipazioni e diretta puntata del 23 dicembre 2024

È tutto pronto per la 19a puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, sempre in prima serata su Canale5. Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini mentre a commentare le varie vicende dei concorrenti ci sono le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ma al centro ci saranno ovviamente le dinamiche create dai vari gieffini e dalle anticipazioni si scopre che ci sarà moltissima carne al fuoco e si parlerà di tutto quello che è successo durante la settimana.

Tuttavia oltre a scontri, litigi, amori che finiscono e nuovi che sbocciano, dalle anticipazioni sul Grande Fratello 2024 della puntata di questa sera si scopre che ci saranno delle gradite soprese per due concorrenti. Amanda Lecciso, la sorella minore di Loredana Lecciso, incontrerà il figlio Gaetano dopo tanti giorni di lontanza e per la 38enne sarà un momento di intensa emozione. Amanda, inoltre, in questi giorni è stata al centro dell’attenzione per le dichiarazioni di Bernardo Cherubini, new entry nella Casa, che ha rivelato di essersi invaghito di lei. Ed anche Ilaria Galassi sarà la protagonista di un toccante momento con la sorpresa del figlio Riccardo.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Grande Fratello 2024 ufficiali si scopre che ampio spazio avrà anche il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: si sono lasciati in questi giorni la crisi è definitiva? Dopo un lungo confronto pare che i due hanno preso strade diametralmente opposte. Tuttavia mentre Lorenzo sembra essere sereno e certo della decisione prese Shaila ha avuto una crisi di pianto, dichiarando di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti.

La mamma di Shaila Gatta, Luisa, è pronta a varcare nuovamente la Porta Rossa dopo le frasi ambigue della scorsa volta che hanno fatto scoppiare un vero e proprio polverone, questa volta con l’obiettivo di pacificare gli animi dopo la sua ultima visita, preparerà una pastiera per tutti. Servirà ad “addolcire” gli animi? Avrà cambiato idea su Lorenzo? Nel corso della puntata i concorrenti riceveranno gli auguri dai loro familiari e ci saranno due incredibili momenti di show con le coreografie curate da Enzo Paolo.

Come vedere Grande Fratello 2024 in diretta streaming e il preferito

Svelate tutte le anticipazioni Grande Fratello 2024 della puntata di questa sera, in onda a partire dalle 21:35 circa, non resta che ricordare che è possibile seguire il reality di Canale5 in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. Ci sarà anche il verdetto del televoto, chi sarà il preferito tra Bernardo Cherubini, Emanuele Fiore, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.